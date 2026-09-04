Adıyaman Besni'de iki otomobil çarpıştı, 8 kişi yaralandı - Son Dakika
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Adıyaman Besni'de iki otomobil çarpıştı, 8 kişi yaralandı

Adıyaman Besni\'de iki otomobil çarpıştı, 8 kişi yaralandı
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Adıyaman'ın Besni ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Mustafa ÖNDOĞAN/BESNİ (Adıyaman), ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Besni ilçesi Tekağaç köyü yakınlarında meydana geldi. A.T. idaresindeki 02 KK 982 plakalı otomobil, karşı yönden gelen M.B. yönetimindeki 02 GD 673 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücüler ile araçlardaki 6 kişi, ambulanslarla Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Adıyaman Besni'de iki otomobil çarpıştı, 8 kişi yaralandı - Son Dakika

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