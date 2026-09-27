Adıyaman\'da 2 kişinin öldüğü Öztekin Apartmanı davasında rapor yok, 10 Aralık\'a ertelendi

Haber: Mehmet OFLAZ

(ANKARA) - Adıyaman'da 6 Şubat depremlerinde 2 kişinin yaşamını yitirdiği Öztekin Apartmanı davasında, 1 yıl 7 aydır beklenen bilirkişi raporu gelmeyince duruşma 10 Aralık'a ertelendi. Depremde ağabeyini kaybeden Celal Gezer, Adalet Bakanı Akın Gürlek'e çağrıda bulunarak, "Biz zaten büyük acılar yaşıyoruz. Biz bu haldeyken bir de deprem davalarında suçu olanların gerekli cezayı alması için çırpınıyor olmamızı nasıl açıklıyorsunuz" diye sordu.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde, Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine bağlı Asfalt Mahallesi'nde bulunan Öztekin Apartmanı'nın yıkılması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi. Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı, binanın yıkılmasına ilişkin yapı sahibi Osman Öztekin, mimari statik proje müellifi ve fenni mesul Memduh Abacı hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan dava açtı.

1 YIL 7 AYDIR BİLİRKİŞİ RAPORU GELMEDİ

Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 21 Şubat 2025'te görülen ilk duruşmada, dosyanın 9 Eylül Üniversitesi'ne gönderilerek bilirkişi raporu hazırlanması talep edildi.

İlk duruşmadan bu yana 6 duruşma ve 1 yıl 7 ay geçmesine rağmen, 24 Eylül'de görülen 7'nci duruşma, bilirkişi raporunun gelmemesi nedeniyle ertelendi.

"3 YILI AŞKIN SÜREDİR ADALET BEKLİYORUZ"

Öztekin Apartmanı'nın bir sonraki duruşması 10 Aralık'ta görülecek. Depremde ağabeyini kaybeden Celal Gezer, ANKA Haber Ajansı'na süreci değerlendirdi.

Adalet Bakanlığı önünde başlattıkları adalet nöbetini hatırlatan Gezer, Adalet Bakanı Akın Gürlek'e seslenerek, "6 Şubat depreminin üzerinden 3 yıl 7 ay geçti, hala biz mahkeme salonlarında, bakanı olduğunuz binanın önünde 11 gün gece gündüz nöbet tutarak deprem davalarında adalet sağlanmasını bekliyoruz. Biz zaten büyük acılar yaşıyoruz. Bu acı, her gün, her anımızda yüreğimizi dağlıyor. Biz bu haldeyken bir de deprem davalarında suçu olanların gerekli cezayı alması için çırpınıyor olmamızı nasıl açıklıyorsunuz?" diye konuştu.

"1 GÜN DAHİ TUTUKLANMADI"

Ağabeyini kaybettiği Öztekin Apartmanı'nın sahibi Osman Öztekin'in, bir YouTube kanalında açıkça "Binayı ben yaptım" dediğini, bu bilginin dava dosyasına da girdiğini söyleyen Gezer, şunları kaydetti:

"Osman Öztekin'in 'Ben yaptım' dediği bina, depremin ilk 10 saniyesinde yıkılıyor. Bina projede temelde perde beton olması gerekirken, bina sahibinin o perde betonu kesmesi veya hiç inşa etmemesi ve bu kısmı bodrum havalandırma penceresine çevirmesi sonucu tam da o tarafa yıkıldı. Bu görüntülerle sabit ve dava dosyasında bulunuyor. Yani bu kişi, bilerek bu binayı bu hale getirdi. Kendisinin ifadesine göre İsviçre'de bu konuda bilgi birikimine sahip olarak binayı inşa ediyor. Binada yaptığı bodrum pencerelerini genişletme (kolondan kolona şekilde) literatürde kısa kolon uygulaması olarak geçer ve binalar için çok ciddi statik problemi yaratan bir uygulamadır. ve nihayetinde de bina, bu uygulamanın olduğu tarafa yıkıldı. Bu belirttiğim bilgiler, dosyadaki bilirkişi raporlarıyla da sabittir. Buna rağmen sanık tarafı itiraz ettiği için biz 1 yıl 7 aydır bilirkişi raporu bekliyoruz. ve bu binayı yapan, ağabeyimin hayatını kaybetmesine neden olan Osman Öztekin 1 gün dahi tutuklanmamıştır. Yıkılan binanın yerine hemen yeni bir bina yapmıştır.

"GİDEN CANLARIMIZIN HUKUKUNU SAĞLAYIN"

Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinden ve doğal olarak Adalet Bakanı'ndan talebim şudur: Bizlerin kıymetli canlarını geri getiremezsiniz; ancak üzerinize düşen şey, giden canlarımızın hukukunu sağlamak için bu kayıplarımıza sebep olanların bağımsız, adil mahkemelerde yargılanmasını bir an önce sağlamaktır. Bununla sadece 6 Şubat depreminde kaybettiğimiz canlarımızın adaletini sağlamayacak, aynı zamanda henüz bilmediğimiz bir tarihte yine Türkiye'de olacak bir yıkıcı depremde belki hiç, belki daha az can kaybının olmasını sağlayacak.

Adalet Bakanı ve deprem dosyasına bakan heyetlerine çağrımdır, bu davalarda bir tercih yapmanız gerekiyor. Bu tercih, ya insan yaşamına dönük bir tavır ya da bir lira daha fazla parası olması için insan canına kıyan rantçıların cezasızlığı ve dahi teşvikine dönük olacaktır. Bu konuyu, kendi sevdikleri çok kıymetli canları üzerinde düşünmelerini, çocuklarının ayağı taşa değdiğinde hissettikleri ile bizim hissettiklerimizi anlamaya çalışsınlar."