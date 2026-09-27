Adıyaman'da 2 kişinin öldüğü Öztekin Apartmanı davasında rapor yok, 10 Aralık'a ertelendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Adıyaman'da 2 kişinin öldüğü Öztekin Apartmanı davasında rapor yok, 10 Aralık'a ertelendi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adıyaman\'da 2 kişinin öldüğü Öztekin Apartmanı davasında rapor yok, 10 Aralık\'a ertelendi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman'daki Öztekin Apartmanı davasında, 6 Şubat depremlerinde 2 kişinin yaşamını yitirmesine ilişkin beklenen bilirkişi raporu 1 yıl 7 aydır gelmedi; duruşma 10 Aralık'a ertelendi. Ağabeyini kaybeden Celal Gezer, Adalet Bakanı Akın Gürlek'e seslenerek adalet istedi.

Haber: Mehmet OFLAZ

(ANKARA) - Adıyaman'da 6 Şubat depremlerinde 2 kişinin yaşamını yitirdiği Öztekin Apartmanı davasında, 1 yıl 7 aydır beklenen bilirkişi raporu gelmeyince duruşma 10 Aralık'a ertelendi. Depremde ağabeyini kaybeden Celal Gezer, Adalet Bakanı Akın Gürlek'e çağrıda bulunarak, "Biz zaten büyük acılar yaşıyoruz. Biz bu haldeyken bir de deprem davalarında suçu olanların gerekli cezayı alması için çırpınıyor olmamızı nasıl açıklıyorsunuz" diye sordu.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde, Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine bağlı Asfalt Mahallesi'nde bulunan Öztekin Apartmanı'nın yıkılması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi. Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı, binanın yıkılmasına ilişkin yapı sahibi Osman Öztekin, mimari statik proje müellifi ve fenni mesul Memduh Abacı hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan dava açtı.

1 YIL 7 AYDIR BİLİRKİŞİ RAPORU GELMEDİ

Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 21 Şubat 2025'te görülen ilk duruşmada, dosyanın 9 Eylül Üniversitesi'ne gönderilerek bilirkişi raporu hazırlanması talep edildi.

İlk duruşmadan bu yana 6 duruşma ve 1 yıl 7 ay geçmesine rağmen, 24 Eylül'de görülen 7'nci duruşma, bilirkişi raporunun gelmemesi nedeniyle ertelendi.

"3 YILI AŞKIN SÜREDİR ADALET BEKLİYORUZ"

Öztekin Apartmanı'nın bir sonraki duruşması 10 Aralık'ta görülecek. Depremde ağabeyini kaybeden Celal Gezer, ANKA Haber Ajansı'na süreci değerlendirdi.

Adalet Bakanlığı önünde başlattıkları adalet nöbetini hatırlatan Gezer, Adalet Bakanı Akın Gürlek'e seslenerek, "6 Şubat depreminin üzerinden 3 yıl 7 ay geçti, hala biz mahkeme salonlarında, bakanı olduğunuz binanın önünde 11 gün gece gündüz nöbet tutarak deprem davalarında adalet sağlanmasını bekliyoruz. Biz zaten büyük acılar yaşıyoruz. Bu acı, her gün, her anımızda yüreğimizi dağlıyor. Biz bu haldeyken bir de deprem davalarında suçu olanların gerekli cezayı alması için çırpınıyor olmamızı nasıl açıklıyorsunuz?" diye konuştu.

"1 GÜN DAHİ TUTUKLANMADI"

Ağabeyini kaybettiği Öztekin Apartmanı'nın sahibi Osman Öztekin'in, bir YouTube kanalında açıkça "Binayı ben yaptım" dediğini, bu bilginin dava dosyasına da girdiğini söyleyen Gezer, şunları kaydetti:

"Osman Öztekin'in 'Ben yaptım' dediği bina, depremin ilk 10 saniyesinde yıkılıyor. Bina projede temelde perde beton olması gerekirken, bina sahibinin o perde betonu kesmesi veya hiç inşa etmemesi ve bu kısmı bodrum havalandırma penceresine çevirmesi sonucu tam da o tarafa yıkıldı. Bu görüntülerle sabit ve dava dosyasında bulunuyor. Yani bu kişi, bilerek bu binayı bu hale getirdi. Kendisinin ifadesine göre İsviçre'de bu konuda bilgi birikimine sahip olarak binayı inşa ediyor. Binada yaptığı bodrum pencerelerini genişletme (kolondan kolona şekilde) literatürde kısa kolon uygulaması olarak geçer ve binalar için çok ciddi statik problemi yaratan bir uygulamadır. ve nihayetinde de bina, bu uygulamanın olduğu tarafa yıkıldı. Bu belirttiğim bilgiler, dosyadaki bilirkişi raporlarıyla da sabittir. Buna rağmen sanık tarafı itiraz ettiği için biz 1 yıl 7 aydır bilirkişi raporu bekliyoruz. ve bu binayı yapan, ağabeyimin hayatını kaybetmesine neden olan Osman Öztekin 1 gün dahi tutuklanmamıştır. Yıkılan binanın yerine hemen yeni bir bina yapmıştır.

"GİDEN CANLARIMIZIN HUKUKUNU SAĞLAYIN"

Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinden ve doğal olarak Adalet Bakanı'ndan talebim şudur: Bizlerin kıymetli canlarını geri getiremezsiniz; ancak üzerinize düşen şey, giden canlarımızın hukukunu sağlamak için bu kayıplarımıza sebep olanların bağımsız, adil mahkemelerde yargılanmasını bir an önce sağlamaktır. Bununla sadece 6 Şubat depreminde kaybettiğimiz canlarımızın adaletini sağlamayacak, aynı zamanda henüz bilmediğimiz bir tarihte yine Türkiye'de olacak bir yıkıcı depremde belki hiç, belki daha az can kaybının olmasını sağlayacak.

Adalet Bakanı ve deprem dosyasına bakan heyetlerine çağrımdır, bu davalarda bir tercih yapmanız gerekiyor. Bu tercih, ya insan yaşamına dönük bir tavır ya da bir lira daha fazla parası olması için insan canına kıyan rantçıların cezasızlığı ve dahi teşvikine dönük olacaktır. Bu konuyu, kendi sevdikleri çok kıymetli canları üzerinde düşünmelerini, çocuklarının ayağı taşa değdiğinde hissettikleri ile bizim hissettiklerimizi anlamaya çalışsınlar."

Kaynak: ANKA
Akın GürlekAdıyaman3. SayfaGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İçişleri Bakanı Çiftçi: Saldırgan, okulda bekçi olduğunu bildiği için saldırıyı okulun dışında yaptı İçişleri Bakanı Çiftçi: Saldırgan, okulda bekçi olduğunu bildiği için saldırıyı okulun dışında yaptı
Milyonlarca kiracıyı ilgilendiren emsal karar Taşınsanız da kira ödeyebilirsiniz Milyonlarca kiracıyı ilgilendiren emsal karar! Taşınsanız da kira ödeyebilirsiniz
Ünlü şefin restoranı alevlere teslim oldu Ünlü şefin restoranı alevlere teslim oldu
Günlerdir kusuyordu Savcı acil serviste hayatını kaybetti Günlerdir kusuyordu! Savcı acil serviste hayatını kaybetti
Efeler’de 170 kiloya ulaşan Leyla Demirkafa’nın karnından 40 kilogram kitle çıkarıldı Efeler'de 170 kiloya ulaşan Leyla Demirkafa'nın karnından 40 kilogram kitle çıkarıldı
Müze açılışında gözler Bianca Censori’deydi Cesur tarzı dikkat çekti Müze açılışında gözler Bianca Censori’deydi! Cesur tarzı dikkat çekti
Okyanusun ortasında inanılmaz tesadüf: Karşı gemide babası vardı Okyanusun ortasında inanılmaz tesadüf: Karşı gemide babası vardı
TasteAtlas listesinde ikinci sıraya çıkan beyranın ustalarından tepki: Bu bir yemek, çorba sayılmamalı TasteAtlas listesinde ikinci sıraya çıkan beyranın ustalarından tepki: Bu bir yemek, çorba sayılmamalı
Salah kararı ülkeyi karıştırdı Herkes sakatlık sandı, gerçek başka çıktı Salah kararı ülkeyi karıştırdı! Herkes sakatlık sandı, gerçek başka çıktı
Üniversite kulübünün akılalmaz ritüeli Polis bodruma indi, gördüklerine inanamadı Üniversite kulübünün akılalmaz ritüeli! Polis bodruma indi, gördüklerine inanamadı
09:52
Dün gece neler oldu neler Uluslar Ligi’nde büyük heyecan
Dün gece neler oldu neler! Uluslar Ligi'nde büyük heyecan
09:33
Fon soruşturması derinleşiyor Erdin Özel gözaltına alındı
Fon soruşturması derinleşiyor! Erdin Özel gözaltına alındı
09:05
Düğün fotoğrafçısına kabusu yaşattılar: Cinsel saldırıda bulunurken video çekmişler
Düğün fotoğrafçısına kabusu yaşattılar: Cinsel saldırıda bulunurken video çekmişler
08:41
AK Partili Fatma Betül Sayan Kaya istifa etti Savcılık jet hızıyla düğmeye bastı
AK Partili Fatma Betül Sayan Kaya istifa etti! Savcılık jet hızıyla düğmeye bastı
08:25
Suat Kılıç’tan korumasına dikkat çeken uyarı: Mustafa geç kalıyorsun
Suat Kılıç'tan korumasına dikkat çeken uyarı: Mustafa geç kalıyorsun
07:56
Edebiyat dünyasında yapay zeka depremi Ödül yolundaki yazar diskalifiye edildi
Edebiyat dünyasında yapay zeka depremi! Ödül yolundaki yazar diskalifiye edildi
07:27
İsrail Gazze’deki ağır yıkımı yanlışlıkla yayınladı
İsrail Gazze’deki ağır yıkımı yanlışlıkla yayınladı
23:30
“163 milyon lirayı 4 ayda 20 katına çıkardılar“ iddiası Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti’deki görevinden istifa etti
"163 milyon lirayı 4 ayda 20 katına çıkardılar" iddiası! Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti'deki görevinden istifa etti
20:05
Salah’ın ziyaret ettiği Kurtdere Yaylası’nda bank ve tabelanın çalındığı iddia edildi
Salah'ın ziyaret ettiği Kurtdere Yaylası'nda bank ve tabelanın çalındığı iddia edildi
16:07
A Milli Takım için iç karartan tahmin Fransa yenilgisi sonrası acı tablo
A Milli Takım için iç karartan tahmin! Fransa yenilgisi sonrası acı tablo
15:25
Cumhurbaşkanı Erdoğan: BM’de soykırım şebekesine tokat indi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: BM'de soykırım şebekesine tokat indi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.09.2026 09:56:05. #7.12#
SON DAKİKA: Adıyaman'da 2 kişinin öldüğü Öztekin Apartmanı davasında rapor yok, 10 Aralık'a ertelendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei