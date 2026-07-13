Adıyaman Belediyesi'nden 6 Ayda 9 Bin 802 Yeni Su Aboneliği

(ADIYAMAN) - Adıyaman Belediyesi, yeni toplu konut alanları ile yerinde dönüşüm projelerinde konutlarına taşınan vatandaşların su abonelik işlemlerini hızlandırdı. Belediye ekipleri, 1 Ocak–1 Temmuz 2026 tarihleri arasındaki altı aylık dönemde 9 bin 802 yeni su aboneliği ve bin 122 abonelik devir işlemi gerçekleştirdi.

Adıyaman Belediyesi, 6 Şubat depremlerinin ardından kent genelinde içme suyu altyapısını yenileme çalışmalarını sürdürürken, yeni yerleşim alanlarında artan abonelik taleplerine yönelik hizmet kapasitesini de güçlendirdi. Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin talimatları doğrultusunda bürokratik süreçlerin azaltılmasıyla, TOKİ toplu konutları ve yerinde dönüşüm alanlarında yeni konutlarına taşınan vatandaşların su abonelik işlemleri kısa sürede sonuçlandırılıyor.

ALTI AYDA 10 BİNE YAKIN YENİ ABONELİK

Adıyaman Belediyesi Gelirler Müdürlüğü'nün verilerine göre, 1 Ocak–1 Temmuz 2026 tarihleri arasında kent genelinde 9 bin 802 yeni su aboneliği oluşturuldu. Aynı dönemde bin 122 abonelik devir işlemi tamamlandı. Ekipler, özellikle yeni toplu konut ve yerinde dönüşüm alanlarında anahtar teslimi yapılan konutlarda vatandaşların su hizmetine hızlı şekilde erişebilmesi için başvuruları yoğun bir çalışma programıyla sonuçlandırıyor.

BÜROKRATİK SÜREÇLER AZALTILDI

Başvuru ve kayıt süreçlerinde yapılan düzenlemelerle vatandaşların belediye hizmetlerine daha kolay erişmesi sağlanırken, yeni konutlara taşınan depremzedelerin abonelik işlemlerinde gecikme yaşamaması hedefleniyor.

Başkan Tutdere, deprem sonrası yeniden yapılanma sürecinde altyapı yatırımlarıyla vatandaş odaklı hizmetleri eş zamanlı yürüttüklerini belirtti. Tutdere, şu ifadeleri kullandı:

"HİZMET KALİTEMİZİ ARTIRMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

"Depremin ardından şehrimizi yeniden ayağa kaldırırken bir yandan altyapı yatırımlarımızı sürdürüyor, diğer yandan hemşehrilerimizin günlük yaşamını kolaylaştıracak hizmetleri hızla hayata geçiriyoruz. Yeni yuvalarına taşınan vatandaşlarımızın su abonelik işlemlerini en kısa sürede tamamlayarak herhangi bir mağduriyet yaşamamalarını sağlıyoruz. Bürokratik süreçleri azaltıyor, belediye hizmetlerine kolay ve hızlı erişimi önceliyoruz. Altı ay gibi kısa bir sürede yaklaşık 10 bin yeni su aboneliğinin tamamlanması, ekiplerimizin özverili çalışmasının ve vatandaş odaklı belediyecilik anlayışımızın önemli bir göstergesidir. Adıyaman'ın yeniden inşa sürecinde altyapı yatırımlarımızı ve hizmet kalitemizi artırmaya kararlılıkla devam edeceğiz."