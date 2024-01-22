Adıyaman\'da ambulans ile otomobil çarpışması: 1 sağlık görevlisi, 2 kişi yaralandı

23:24 • •
Adıyaman'da ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu 1'i sağlık görevlisi 2 kişi yaralandı.
M.K. idaresindeki 01 AGN 071 plakalı otomobil, M.A.B'nin kullandığı 02 ABP 480 plakalı ambulansla Yenimahalle'de çarpıştı.
Kazada, otomobil sürücüsü ile ambulanstaki sağlık görevlisi yaralandı.
Ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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