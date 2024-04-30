Adıyaman\'da Bir Kişi Eşini Bıçakla Öldürdü

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bir kişi tartıştığı eşini bıçakla öldürdü.
Alınan bilgiye göre, Ali Y. ile eşi Esra Y. arasında sözlü tartışma kavgaya dönüştü.
Bunun üzerine Ali Y. yanındaki bıçakla Esra Y.'yi bıçakladı.
112 Acil Sağlık ekipleri kadının yaşamını yitirdiğini belirledi.
Cenaze, otopsi için Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Olay yerinden kaçan zanlı Ali Y. jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
Esra Y'nin cenazesinin defnedilmek üzere memleketi Şanlıurfa'nın Birecik ilçesine götürüleceği öğrenildi.
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