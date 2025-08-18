Adıyaman'da toprak evin damının çökmesi sonucu göçük altına kalan yaşlı kadın yaralandı.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, merkeze bağlı Çemberlitaş köyünde yaşayan Ayşe Çalğan (70), toprak evinin damının çökmesi sonucu göçük altında kaldı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Çalğan, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Yaralanan yaşlı kadın, ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Adıyaman'da Göçük: Yaşlı Kadın Yaralandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?