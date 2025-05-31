Adıyaman\'da Huzurlu Sokaklar Uygulaması

Adıyaman'da, "huzurlu sokaklar 9" uygulaması gerçekleştirildi.
Adıyaman İl Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince koordinesinde, kent merkezinde 52 ekip ve 230 polisin katılımıyla denetim yapıldı.
Denetimlerde 3 bin 428 kişinin GBT sorgusu yapılırken, 1118 araç, 244 motosiklet, 27 park ve bahçe kontrol edildi.
Uygulamalar sonucunda 1 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği ile 39 av tüfeği fişeği ele geçirildi.
Ayrıca, hakkında arama kararı bulunan 1 şüpheli yakalanırken, yoklama kaçağı olduğu belirlenen 3 kişi tespit edildi.
Denetimlerde 5 araç trafikten men edilirken, 6 araca toplam 204 bin 482 lira idari para cezası uygulandı.
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