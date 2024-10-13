Adıyaman'da 'İtalyan Ressamlar' Sergisi Açıldı - Son Dakika
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Adıyaman'da 'İtalyan Ressamlar' Sergisi Açıldı

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Adıyaman Belediyesi ve Valilik'in desteğiyle açılan 'İtalyan Ressamlar' sergisi, deprem sonrası kültürel ve sanatsal faaliyetleri canlandırmayı amaçlıyor. Sergide, Hikmet Eraslan'ın kişisel koleksiyonundaki 30 İtalyan ressamın eserleri yer alıyor.

13.10.2024 16:10  Güncelleme: 16:59
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(ADIYAMAN)- Adıyaman Belediyesi'nin ve Valilik'in desteğiyle "İtalyan Ressamlar" sergisi, vatandaşların ziyaretine açıldı. Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere,"6 Şubat'ta yüreği parçalı şehrimizin ruhunu yeniden onarmak için kültüre, sanata gerçekten ihtiyaç vardı. Bu dayanışma Adıyaman halkının yaralarını sarmasını gerçekten hızlandıracaktır" dedi.

Adıyaman Belediyesi ve Valilik'in desteğiyle Dosso Dossi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eraslan'ın kişisel koleksiyonunda yer alan 30 İtalyan ressamın yağlı boya tabloları, İl Halk Kütüphanesi'nde sergilenmeye başlandı. Şehrin deprem sonrası toparlanma sürecine sanatsal bir destek sunmayı amaçlayan sergi, şehrin kültürel faaliyetlerine canlılık kazandırmayı hedefliyor. Açılış töreni, Valisi Osman Varol, Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ve Hikmet Eraslan'ın katılımıyla gerçekleşti.

"Bu dayanışma Adıyaman halkının yaralarını sarmasını gerçekten hızlandıracak"

Açılışta konuşan Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, "6 Şubat'ta yüreği parçalı şehrimizin ruhunu yeniden onarmak için kültüre, sanata gerçekten ihtiyaç vardı. Sağ olsunlar, hem sayın valimizin hem de bizim talebimiz üzerine, Dosso Dossi Holding ailesi ve Adıyaman dostları bugün aramızdalar ve önümüzdeki süreçte de yanımızda olacaklar. Bu dayanışma Adıyaman halkının yaralarını sarmasını gerçekten hızlandıracaktır. Ben bu vesile ile Adıyaman Belediye Başkanı olarak kıymetli Eraslan ailesine ve onların bütün dostlarına çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"İyilik bulaşıcıdır"

Başkan Tutdere, iş insanlarına ve hayırseverlere çağrıda bulunarak, "İyilik bulaşıcıdır. Eraslan ailesinin göstermiş olduğu bu duyarlılık herkese örnek olur. Herkesi Adıyaman'da ağırlamak istiyoruz, herkesi kentimize davet ediyoruz. Gelin hep beraber şehrimizi, Adıyaman'ımızı ve insanlarımızı düştüğü yerden kaldıralım" ifadelerini kullandı.

"Depremin yarattığı manevi etkileri azaltırken, yaşam alanlarını yeniden inşa etmeye çalışıyoruz"

Serginin şehre katkısına vurgu yapan Vali Osman Varol, "Depremin yarattığı manevi etkileri azaltırken, aynı zamanda yaşam alanlarını yeniden inşa etmeye çalışıyoruz. Toplumun psikolojisini eski günlere döndürmek için kültürel ve sanatsal etkinlikler çok önemli. Hikmet Eraslan'ın bu kıymetli resim koleksiyonunu Adıyaman'a getirmesi büyük bir katkıdır. Ayrıca Nemrut Dağı'nda ve Cendere'de yaptıkları çekimlerle Adıyaman'ın tanıtımına da büyük katkı sağlayacaklar" dedi.

"Ağrı ve Diyarbakır'dan sonra Adıyaman'da bu koleksiyonu sergileme kararı aldık"

Serginin bölgedeki sanatsal faaliyetlere hareketlilik getireceğini dile getiren Hikmet Eraslan da "Yaşanan üzücü olayın ardından bölgenin ekonomik ve turizm anlamında kalkınması için hepimizin elinden geleni yapması gerekiyor. Dosso Dossi Holding olarak birçok sanatsal faaliyeti sosyal sorumluluk projeleri kapsamında yürütüyoruz. Ağrı ve Diyarbakır'dan sonra Adıyaman'da bu koleksiyonu sergileme kararı aldık. Halkımızın ücretsiz ziyaret edebileceği bu serginin, bölgedeki sanatsal faaliyetlere hareketlilik getireceğine inanıyorum. Toplumların gelişimi için sanatın önemine inanıyorum. Bu süreçte desteklerini esirgemeyen Valimiz Sayın Dr. Osman Varol'a ve Belediye Başkanımız Sayın Abdurrahman Tutdere'ye sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Valilik ve Belediye'nin desteğiyle gerçekleştirilen sergi, 30 Ekim'e kadar açık olacak ve ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Adıyaman'da 'İtalyan Ressamlar' Sergisi Açıldı - Son Dakika

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