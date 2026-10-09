Adıyaman'da itfaiye, demir boruya sıkışan çocuğun parmağını 30 dakikada kurtardı. - Son Dakika
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Adıyaman'da itfaiye, demir boruya sıkışan çocuğun parmağını 30 dakikada kurtardı.

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Adıyaman\'da itfaiye, demir boruya sıkışan çocuğun parmağını 30 dakikada kurtardı.
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Adıyaman'ın Bahçelievler Mahallesi'nde oyun oynarken parmağını demir boruya sıkıştıran çocuk, Adıyaman İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin 30 dakika süren müdahalesiyle kurtarıldı. Çocuk, kurtarılmasının ardından kendisine yardımcı olan itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

ADIYAMAN'da parmağını demir boruya sıkıştıran Berfin S. itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.??

Olay, Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Berfin S. oyun oynadığı sırada parmağını demir boruya sıkıştırdı. Durumu fark eden yakınları, yardım için itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Adıyaman İtfaiye Müdürlüğü ekipleri 30 dakika süren müdahalenin ardından boruyu çocuğun parmağından çıkardı. Berfin S., kendisine yardımcı olan itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: DHA
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