Adıyaman\'da itfaiye, demir boruya sıkışan çocuğun parmağını 30 dakikada kurtardı.

ADIYAMAN'da parmağını demir boruya sıkıştıran Berfin S. itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.??

Olay, Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Berfin S. oyun oynadığı sırada parmağını demir boruya sıkıştırdı. Durumu fark eden yakınları, yardım için itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Adıyaman İtfaiye Müdürlüğü ekipleri 30 dakika süren müdahalenin ardından boruyu çocuğun parmağından çıkardı. Berfin S., kendisine yardımcı olan itfaiye ekiplerine teşekkür etti.