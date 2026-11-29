Adıyaman'da kazara ateş alan silahla yaralanan 17 yaşındaki çocuk 9 gün sonra öldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adıyaman'ın Karapınar Mahallesi'nde 19 Kasım'da kazara ateş alan silahla başından yaralanan 17 yaşındaki çocuk, 9 gün süren tedaviye rağmen hayatını kaybetti. İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan çocuk, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
Adıyaman'da silahın kazara ateş alması sonucu başından yaralandığı öne sürülen Oktay Uçar (17), hastanede 9 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.
Olay, 19 Kasım'da merkez Karapınar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; Oktay Uçar, yanındaki tabancayı denediği sırada silahın kazara ateş alması sonucu başından ağır yaralandı. Silah sesini duyanların ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Uçar, yoğun bakımda tedaviye alındı. Hastanede 9 gündür tedavi gören Uçar, doktorların tüm müdahalelerine rağmen dün akşam yaşamını yitirdi.
Kaynak: DHA
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