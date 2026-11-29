Adıyaman'da silahın kazara ateş alması sonucu başından yaralandığı öne sürülen Oktay Uçar (17), hastanede 9 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Olay, 19 Kasım'da merkez Karapınar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; Oktay Uçar, yanındaki tabancayı denediği sırada silahın kazara ateş alması sonucu başından ağır yaralandı. Silah sesini duyanların ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Uçar, yoğun bakımda tedaviye alındı. Hastanede 9 gündür tedavi gören Uçar, doktorların tüm müdahalelerine rağmen dün akşam yaşamını yitirdi.