Adıyaman\'da merdiven boşluğuna düşen 63 yaşındaki inşaat bekçisi hastaneye kaldırıldı

Adıyaman'da merdiven boşluğuna düşen 63 yaşındaki inşaat bekçisi hastaneye kaldırıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Dün akşam Adıyaman'ın Sıratut Mahallesi'ndeki inşaatta bekçilik yapan 63 yaşındaki kişi, dengesini kaybedince merdiven boşluğuna düşerek yaralandı. İtfaiye ekiplerince çıkarılan yaralı, ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
ADIYAMAN'da inşaatta bekçilik yapan H.T. (63), merdiven boşluğuna düşerek yaralandı.
Olay, dün akşam saatlerinde Sıratut Mahallesi'nde meydana geldi. İnşaatta bekçilik yapan H.T., dengesini kaybederek merdiven boşluğuna düştü. İhbarla olay yerine itfaiye ve sağlık görevlileri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından çıkarılan H.T., sağlık görevlilerine teslim etti. Ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen H.T. tedaviye alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: DHA
Sizin düşünceleriniz neler ?