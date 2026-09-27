Adıyaman\'da merdiven boşluğuna düşen 63 yaşındaki inşaat bekçisi hastaneye kaldırıldı

ADIYAMAN'da inşaatta bekçilik yapan H.T. (63), merdiven boşluğuna düşerek yaralandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Sıratut Mahallesi'nde meydana geldi. İnşaatta bekçilik yapan H.T., dengesini kaybederek merdiven boşluğuna düştü. İhbarla olay yerine itfaiye ve sağlık görevlileri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından çıkarılan H.T., sağlık görevlilerine teslim etti. Ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen H.T. tedaviye alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.