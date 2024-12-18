Adıyaman\'da Motosiklet Kazası

Adıyaman'da motosikletin devrilmesi sonucu bir kişi ağır yaralandı.
M.L. (53) idaresindeki 02 AEK 487 plakalı motosiklet, Haydar Efendi Caddesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada, ağır yaralanan sürücü ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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