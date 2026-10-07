Adıyaman\'da sağanak Çevre Yolu\'nda çökme oluşturdu, araçlar hasar gördü

Adıyaman'da sağanak Çevre Yolu'nda çökme oluşturdu, araçlar hasar gördüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adıyaman'da dün akşam başlayıp etkisini artıran sağanak, cadde ve sokaklarda su birikintilerine neden oldu. Çevre Yolu'nda yer yer çökmeler oluştu, araçlar hasar gördü; bazı ev ve iş yerlerini su bastı.
Adıyaman'da etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.
Dün akşam saatlerinde etkili olmaya başlayan sağanağın aniden etkisini artırması sonucu cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Yer yer çökmelerin oluştuğu Çevre Yolu'nda ise araçların hasar gördüğü görüldü.
Ayrıca bazı ev ve iş yerlerinde ise su baskınının oluştuğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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