Adıyaman\'da silahla havaya ateş açan şüpheli gözaltına alındı

Büyükmandıra Belde Belediye Başkanlığına Ersan Çölgeçen Seçildi

Kırklareli'nin Babaeski ilçesine bağlı Büyükmandıra belde belediye başkanlığı seçimlerinde AK Parti'nin adayı Ersan Çölgeçen, kesin olmayan sonuçlara göre kazandı. Çölgeçen, seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından yaptığı açıklamada, kendisini destekleyen herkese teşekkür ederek, beldenin gelişimi ve kalkınması için çalışmalarına devam edeceğini belirtti.