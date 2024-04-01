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Adıyaman'da silahla havaya ateş açan şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Adıyaman'da silahla havaya ateş açan şüpheli gözaltına alındı

Adıyaman\'da silahla havaya ateş açan şüpheli gözaltına alındı

Adıyaman'da Mimar Sinan Kültür Parkı'nda havaya silahla ateş edildiği ihbarı üzerine bölgeye İl Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yunus timleri sevk edildi. Yapılan çalışmada, havaya ateş ettiği belirlenen M.A. Av tüfeği ile yakalandı. Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

01.04.2024 12:47
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Adıyaman'da silahla havaya ateş açan şüpheli gözaltına alındı.

Mimar Sinan Kültür Parkı'nda havaya silahla ateş edildiği ihbarı üzerine bölgeyeİl Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yunus timleri sevk edildi.

Ekiplerce yapılan çalışmada, havaya ateş ettiği belirlenen M.A. Av tüfeği ile yakalandı.

Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Adıyaman'da silahla havaya ateş açan şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

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