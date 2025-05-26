Adıyaman'da 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya karıştıkları iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, önceki gün Bahçecik Mahallesi'nde 2 kişinin yaralandığı silahlı kavganın zanlılarını yakalamak için çalışma başlattı.
Ekipler, çevredeki güvenlik kamerası kayıtları ve alınan ifadeler doğrultusunda 5 şüphelinin kimliğini belirledi.
Düzenlenen operasyonla yakalanan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Son Dakika › Güncel › Adıyaman'da Silahlı Kavga: 5 Gözaltı - Son Dakika
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