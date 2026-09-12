Adıyaman'da üç aracın karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Adıyaman'da üç aracın karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı

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Adıyaman'ın Yeşilyurt Mahallesi'nde akşam saatlerinde hafif ticari araç, kamyonet ve minibüsün karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı; durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

ADIYAMAN'da, hafif ticari araç, kamyonet ve minibüsün karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. M.G. yönetimindeki 06 FR 4912 plakalı kamyonet ile M.Ç'nin kullandığı 16 AYH 114 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan hafif ticari araç, kavşakta bulunan M.T. idaresindeki 02 S 0056 plakalı minibüse çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan hafif ticari aracın sürücüsü M. Ç. ile beraberindeki Z.Ç. ve M.Ç., ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların durumları iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Adıyaman'da üç aracın karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adıyaman'da üç aracın karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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