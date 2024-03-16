Adıyaman'ın Kahta ilçesinde üç otomobilin çarpıştığı kazada, 3 kişi yaralandı.

Öğrenci, ders sırasında boğazına cisim kaçtı, öğretmen tarafından kurtarıldı

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde bir öğrenci, ders sırasında boğazına cisim kaçması sonucu soluk borusu tıkandı. Öğretmen tarafından uygulanan heimlich manevrası ile öğrenci kurtarıldı. Olay güvenlik kamerasına yansıdı ve öğrencinin durumu iyi olduğu belirtildi.