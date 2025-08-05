Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 9 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı.
Bu kapsamda belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 9 zanlıyı gözaltına aldı.
Adreslerdeki aramada, 61 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklandı, 7'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Son Dakika › Güncel › Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama - Son Dakika
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