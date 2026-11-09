Adıyaman Gölbaşı\'nda yangını itfaiye söndürdü, eşyalar kullanılmaz hale geldi

Adıyaman Gölbaşı'nda yangını itfaiye söndürdü, eşyalar kullanılmaz hale geldiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adıyaman Gölbaşı'na bağlı Örenli köyünde Murat Dağılmış'a ait evde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında eşyalar kullanılmaz hale geldi, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Gölbaşı ilçesine bağlı Örenli köyünde, Murat Dağılmış'a ait evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını görenlerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle söndürülen yangında, evdeki eşyalar kullanılmaz hale geldi.
Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.
Kaynak: DHA
Sizin düşünceleriniz neler ?