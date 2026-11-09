Adıyaman Gölbaşı\'nda yangını itfaiye söndürdü, eşyalar kullanılmaz hale geldi

ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Gölbaşı ilçesine bağlı Örenli köyünde, Murat Dağılmış'a ait evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını görenlerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle söndürülen yangında, evdeki eşyalar kullanılmaz hale geldi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.