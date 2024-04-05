Adıyaman İl Jandarma Komutanı İl Emniyet Müdürünü ziyaret etti

Adıyaman İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hikmet Uz, Türk Polis Teşkilatı'nın 179'uncu kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla İl Emniyet Müdürü Cihat Dağdeviren'i makamında ziyaret etti.
Müdür Dağdeviren, ziyaretten duyduğu mutluluğu dile getirdi.
Polisliğin önemini vurgulayan Dağdeviren, hayatını kaybeden, şehit olan polis teşkilatı mensuplarına rahmet diledi.
Dağdeviren, daha sonra Polis Haftası kutlama programı hakkında bilgiler verdi.
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