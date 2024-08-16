Adıyaman Valisi Osman Varol, muhtarlarla talepleri dinledi

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Adıyaman Valisi Osman Varol, muhtarlarla bir araya gelerek taleplerini dinledi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Valilik Toplantı Salonunda muhtarlarla bir araya gelen Varol, sorun ve taleplerini dinledi.

Varol, sorunların çözümü noktasında her zaman devletin yanlarında olduğunu belirtti.

Toplantıya, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sami Işık, AFAD İl Müdürü Tuncer Şeyda, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Faysal Ergezen ve ilgililer katıldı.