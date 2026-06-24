Adliyeye Kalem Silahla Giriş Girişimi

BAKIRKÖY Adliyesi Ek Hizmet Binası'na giren Nahit Y.'nin çantasında yapılan aramalarda kalem görünümlü silah, neşter ve biber gazı ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olay sırasında yanında bulunan Mehmet S. ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Şüphelinin adliyeye kalem görünümlü silahla girmek istediği anlar kameraya yansıdı.

Olay, 22 Haziran Pazartesi günü 15.30 sıralarında Bahçelievler'de bulunan Bakırköy Adliyesi Ek Hizmet Binası girişinde meydana geldi. Adliyeye giriş yapmak isteyen Nahit Y.'nin (66) çantası, güvenlik kontrolü sırasında X-ray cihazından geçirildi. Kontrol sırasında çantada şüpheli cisimler bulunduğunun tespit edilmesi üzerine polis ekipleri tarafından arama yapıldı. Çantada yapılan incelemede, tükenmez kalem görünümünde ve çalışır durumda olduğu değerlendirilen bir ateşleme iğnesi bulunan tabanca düzeneği, ucunda cerrahi neşter takılı metal cisim, 4 adet neşter başlığı ile biber gazı olarak değerlendirilen sprey ele geçirildi.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Ele geçirilen suç unsurlarına el konulurken, gözaltına alınan Nahit Y. çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce 'Ruhsatsız ateşli silahların veya mermilerin satın alınması, taşınması veya bulundurulması' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan şüphelinin yanında bulunan arkadaşı Mehmet S. ise ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Öte yandan şüphelinin adliyeye kalem görünümlü silahla girmek istediği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.