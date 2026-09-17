Adnan Menderes, idamının 65. yılında memleketi Aydın Koçarlı'da anıldı - Son Dakika
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Adnan Menderes, idamının 65. yılında memleketi Aydın Koçarlı'da anıldı

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Adnan Menderes, idamının 65. yılında memleketi Aydın Koçarlı\'da anıldı
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Merhum Başbakan Adnan Menderes, idam edilişinin 65'inci yılında memleketi Aydın'ın Koçarlı ilçesinde düzenlenen programla anıldı. Menderes'in doğup büyüdüğü Çakırbeyli Mahallesi'ndeki törende Vali Osman Varol ve ADÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent konuşma yaptı.

Merhum Başbakan Adnan Menderes, idam edilişinin 65'inci yılında memleketi Aydın'ın Koçarlı ilçesinde anıldı.

Menderes'in doğup büyüdüğü Çakırbeyli Mahallesi'nin meydanında Aydın Adnan Menderes Üniversitesince (ADÜ) düzenlenen program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Burada konuşma yapan Vali Osman Varol, Menderes'in halkın iradesine ve halkın söylediğinin olması gerektiğine inanan bir kişi olduğunu söyledi.

Varol, Menderes'in halkın teveccühüyle göreve geldikten sonra hiç durmadan, yorulmadan ömrünü çalışmakla geçirdiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Ömrünü bu millete hizmet etmekle geçiren gerçekten çalışkan bir idareciydi merhum Başbakanımız. Bir aile babasıydı, önemli bir aile reisiydi. Gönlü çok zengin, insanından aldığı kültürü yaşayan ve yaşatan gerçekten önemli bir şahsiyetti merhum Başbakanımız. Bugün onun yaşadığı topraklarda onu anarken hatırlamamız gereken en önemli şey bazen insanların gerçekten hayatlarını ulvi bir amaç için feda edebildiği, ortaya koyabildiği ve yarattıkları hatıranın sonrasında onların ömrünün çok ötesinde işlevler icra edip çok ötesinde mesajları gelecek kuşaklara yayabildiğidir."

ADÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent de Menderes'i rahmet ve minnetle andı.

Kent, "Bugün burada geçmişin siyasi tartışmalarını yeniden üretmek için değil; demokrasinin, hukukun üstünlüğünün ve milli iradenin değerini bir kez daha hatırlamak için bulunuyoruz. Adnan Menderes'in hikayesini burada, Koçarlı'da anmanın ayrı bir anlamı var. Çünkü o, bu toprakların evladıydı. Aydın'ın, Zeybek kültürünün, efelik geleneğinin ve Anadolu insanlığının güçlü karakterinin şekillendiği bu coğrafyadan çıkmıştı." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından ADÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tuncay Ercan Sepetçioğlu, Doç. Dr. Adil Adnan Öztürk ve Doç. Dr. Yakup Kaya günün önemine ilişkin panel düzenledi.

Hemşehrileri Menderes'i anlattı

Menderes'in hemşehrilerinden Leman Budaklı (88), AA muhabirine, babasının su kuyusu kazdığı bir dönemde Adnan Menderes'in onların bahçesine geldiğini belirterek, "Babam karpuz kesti, meyve koydu. Meyve alanımız çoktu. Babam 'Çatal getirin kızım' dedi. Menderes, 'Yok, çatal istemem, ne olacak elimizle yeriz' dedi. Çok iyi ve dürüst bir insandı. İyi bir devlet adamıydı. İyi bir çiftçi babasıydı. Dünyanın en iyi adamı odur. O dönem kıymetini bilmediler. Çok özlüyoruz. Adını andığımız zaman ağlayasımız geliyor. Rahmet okuruz her zaman." diye konuştu.

Gülizar Çiftçi (77) de Menderes'i görmediğini ama annesinin sürekli Menderes'i anlattığını, çok iyi bir insan olduğunu bildiğini ifade etti.

Programa AK Parti Aydın Milletvekili Ömer Özmen, Aydın Cumhuriyet Başsavcısı Uygur Kaan Arısoy, Koçarlı Kaymakamı Ramazan Taşkın, AK Parti İl Başkanı Mehmet Erdem ve MHP İl Başkanı Osmangazi Cihangiroğlu da katıldı.

Kaynak: AA
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