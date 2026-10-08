ADSO, Mahler'in 5. Senfonisi'ni 9 Ekim'de Aspendos Salonu'nda seslendirecek - Son Dakika
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ADSO, Mahler'in 5. Senfonisi'ni 9 Ekim'de Aspendos Salonu'nda seslendirecek

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Antalya Devlet Senfoni Orkestrası (ADSO), Gustav Mahler'in 5. Senfonisi'ni 9 Ekim'de saat 20.30'da Atatürk Kültür Merkezi Aspendos Salonu'nda çalacak. Konseri genç şef Nicolo Umberto Foron yönetecek; Foron, 2023'te Donatella Flick LSO Conducting Competition'ı kazanmıştı.

Antalya Devlet Senfoni Orkestrası (ADSO), Gustav Mahler'in 5. Senfonisi'ni sanatseverlerle buluşturacak.

ADSO'dan yapılan açıklamaya göre konser, 9 Ekim'de saat 20.30'da Atatürk Kültür Merkezi Aspendos Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Konserde orkestrayı, genç kuşağın öne çıkan şeflerinden Nicolo Umberto Foron yönetecek.

2023'te Donatella Flick LSO Conducting Competition'ı kazanan Foron, bu başarısının ardından London Symphony Orchestra'da şef yardımcılığı görevini üstlendi.

Foron, bugüne kadar London Symphony Orchestra, Staatskapelle Dresden, BBC Symphony Orchestra ve RAI Ulusal Senfoni Orkestrası gibi önemli topluluklarla çalıştı.

Mahler'in 5. Senfonisi

Mahler'in 1901-1902 yıllarında bestelediği 5. Senfoni, bestecinin müzik dünyasında önemli bir dönüm noktası olarak kabul ediliyor.

Beş bölümden oluşan eser, yas marşıyla başlayan karanlık atmosferinden dramatik çatışmalara, görkemli Scherzo bölümünden dingin Adagietto'ya uzanan yapısıyla dikkati çekiyor.

Eserin en tanınan bölümlerinden Adagietto, yalnızca yaylı çalgılar ve arp için yazıldı. Bölüm, Luchino Visconti'nin "Venedik'te Ölüm" filminde kullanılmasıyla daha geniş kitleler tarafından tanındı.

Mahler'in 5. Senfonisi, dramatik yapısı ve zengin orkestral anlatımıyla bestecinin en çok seslendirilen eserleri arasında yer alıyor.

Kaynak: AA
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