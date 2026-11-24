Mali, Nijer ve Burkina Faso'nun oluşturduğu Sahel Devletleri İttifakı (AES) ülkeleri, Kuzey Afrika'da Fas, Cezayir ve Libya ile ilişkilerini sınır güvenliği, ekonomik çıkarlar ve bölgesel işbirliği öncelikleri doğrultusunda çeşitlendiriyor.

Afrika çalışmaları ve jeopolitik uzmanı Dr. Fatih Dağ ile araştırmacı Hasret Kargın, AA muhabirine, AES ülkelerinin Kuzey Afrika ile ilişkilerini, Cezayir'in değişen Sahel politikasını, Fas'ın Atlantik girişimini ve Libya'nın doğusundaki Halife Hafter güçlerinin bölgedeki faaliyetlerini değerlendirdi.

Uzmanlar, Cezayir'in Sahel'deki diplomatik etkisini yeniden güçlendirmeye çalıştığını, Fas'ın ekonomik ve diplomatik girişimlerle bölgedeki varlığını artırdığını, Libya'nın doğusundaki Hafter güçlerinin ise sınır güvenliği ve arabuluculuk faaliyetleriyle öne çıktığını belirtti.

AES üyelerinin ortak güvenlik hedeflerine rağmen Kuzey Afrika ülkeleriyle ilişkilerinde farklı tercihler yaptığını vurgulayan uzmanlar, bu ülkelerin ulusal çıkarları doğrultusunda çok yönlü ortaklıklar geliştirdiğine dikkati çekti.

"AES ülkeleri ulusal çıkarları doğrultusunda farklı ilişkiler geliştiriyor"

Uluslararası Rabat Üniversitesi ve CY Cergy Paris Üniversitesinde ortak doktora programını tamamlayan Dr. Fatih Dağ, AES ülkelerinin ortak güvenlik hedeflerine rağmen Kuzey Afrika ülkeleriyle ilişkilerinde farklı tercihler yaptığını söyledi.

Dağ, "AES'te bir çatlama veya bir bölünme yok, fakat AES ülkeleri bazı temel meselelerde birlikte politika geliştirme iradesi gösterse de çıkarları doğrultusunda bireysel ilişki ağları geliştirebiliyor." dedi.

Nijer'in Fas'ın Atlantik girişimine desteğini sürdürürken Cezayir ile enerji ve savunma, Libya'daki aktörlerle de sınır güvenliği alanlarında işbirliği geliştirdiğini vurgulayan Dağ, Mali'nin Cezayir ile diplomatik normalleşme sürecine girdiğini, Burkina Faso'nun ise Fas ile askeri eğitim alanında ilişkilerini güçlendirdiğini aktardı.

Cezayir'in uzun yıllar boyunca benimsediği askeri müdahaleden kaçınma politikasının son dönemde değişen bölgesel koşullara göre yeniden şekillendiğini ve Cezayir'in 2020'de yaptığı anayasa değişikliğiyle belirli koşullarda yurt dışına asker gönderilmesinin önünü açtığını hatırlatan Dağ, Nijer ile geliştirilen askeri işbirliğinin ülkenin Sahel politikasındaki değişimi ortaya koyduğunu söyledi.

Cezayir'in Mali ile yaşadığı diplomatik krizin ardından AES ülkeleriyle yeniden yakınlaşmasını, Sahel'deki nüfuzunu geri kazanma çabası olarak değerlendiren Dağ, "Buradaki bir güç boşluğu veya Cezayir'in bu ülkelerle krizli ilişkisi, Cezayir için de öngörülemez bir coğrafya oluşturuyor." ifadelerini kullandı.

Dağ, Cezayir'in bölgedeki etkisinin azalmasıyla ortaya çıkan boşluğu diğer bölgesel aktörlerin doldurmaya başladığını ve bu durumun Cezayir'i ilişkilerini yeniden geliştirmeye yönelttiğini kaydetti.

Fas'ın 2023'te duyurduğu Atlantik girişiminin Sahel ülkelerine alternatif ticaret yolları sunmayı amaçladığını, projenin ekonomik ve jeopolitik sonuçları olduğunu dile getiren Dağ, Fas'ın girişimini "Burada kalkınmacı ve ekonomik bir işbirliği modeli, kısmen de bölgenin krizine sosyoekonomik bir çözüm gibi gözüküyor, Fas'ın vaadi." sözleriyle değerlendirdi.

Fas'ın Atlantik kıyısında inşa ettiği Dakhla Atlantique Limanı'nın 2029'da tamamlanmasının öngörüldüğünü aktaran Dağ, girişimin Batı Sahra meselesiyle de bağlantılı olduğunu belirtti.

Libya'nın doğusundaki Halife Hafter güçlerinin Sahel'deki faaliyetlerine de değinen Dağ, Cezayir'in daha çok güvenlik ve enerji alanlarında, Hafter güçlerinin ise sınır güvenliği ve silahlı gruplarla temaslarda öne çıktığını söyledi.

Hafter güçlerinin bazı esir takasları ve rehinelerin serbest bırakılması süreçlerinde rol oynadığını vurgulayan Dağ, bu faaliyetlerin Cezayir ile Libya'nın doğusundaki aktörler arasında yeni bir rekabet alanı oluşturabileceğini ifade etti.

AES ülkelerinin ortak güvenlik politikalarından vazgeçmediğini ancak dış ilişkilerinde ulusal çıkarlarını ön planda tuttuğunu vurgulayan Dağ, bölgesel işbirliğinin başarısının sahadaki sonuçlarla ölçülmesi gerektiğini dile getirdi.

Dağ, "Sahel'de bir güvenlik işbirliğinin başarısını ortak sayısı değil, bu ortaklıkların sınır güvenliğine, ticaret yollarının sürekliliğine ve sivillerin korunmasına ne kattığı belirleyecek." değerlendirmesinde bulundu.

Cezayir'in yeni güvenlik koşullarına uyum arayışı

Araştırmacı Hasret Kargın ise Cezayir'in Sahel politikasındaki değişimin, ülkenin geleneksel askeri müdahaleden kaçınma yaklaşımını tamamen terk etmesinden ziyade bölgedeki yeni güvenlik koşullarına uyum sağlama arayışından kaynaklandığını söyledi.

"Ben bu analizimde Cezayir'in daha çok değişen Sahel politikasına ayak uydurduğunu savunmaya çalıştım." diyen ve Cezayir'in uzun yıllardır Sahel'de arabuluculuk rolü üstlendiğini hatırlatan Kargın, son dönemde Fas ve Libya'nın doğusundaki aktörlerin de bu alanda daha görünür hale geldiğini söyledi.

Kargın, Cezayir'in AES ülkeleriyle ilişkilerini yeniden geliştirmesinin temelinde sınır güvenliği kaygılarının bulunduğunu vurgulayarak "Cezayir'in sınır güvenliği sadece Cezayir topraklarında başlamıyor. Nijer ve Mali'deki silahlı grupların sınırlara yakınlığı Cezayir'i çok büyük ölçüde tehdit ediyor." görüşünü paylaştı.

Mali ve Nijer'deki silahlı grupların faaliyetlerinin Cezayir açısından doğrudan güvenlik riski oluşturduğunu belirten Kargın, Tuareg ayrılıkçılığının bölge ülkelerine yayılma ihtimalinin de Cezayir yönetiminin kaygıları arasında yer aldığını söyledi.

Cezayir'in güvenlik işbirliğini ekonomik ve kültürel ilişkilerle desteklediğini aktaran Kargın, bu yaklaşımın ülkeler arasında daha kalıcı ortaklıklar oluşturmayı amaçladığını kaydetti.

Fas'ın Atlantik girişiminin AES ülkeleri açısından alternatif bir ticaret güzergahı sunduğunu ve projenin güzergah uzunluğu ile güvenlik sorunları nedeniyle bazı zorluklar barındırdığını ifade eden Kargın, Fas'ın Cezayir ile AES ülkeleri arasında yaşanan diplomatik gerilimden yararlanarak bölgedeki etkisini artırmaya çalıştığını savundu.

Mali'nin Sahra Arap Demokratik Cumhuriyeti'ni tanıma kararını geri çekerek Fas'ın Batı Sahra'ya yönelik özerklik planına destek vermesini hatırlatan Kargın, bu gelişmenin Rabat yönetimi açısından diplomatik kazanım olduğunu değerlendirdi.

Libya'nın doğusundaki Halife Hafter güçlerinin Sahel'deki faaliyetlerine değinen Kargın, bu güçlerin esir takasları ve arabuluculuk girişimlerinde daha görünür hale geldikleri yorumunu yaptı.

Kargın, Hafter güçlerinin faaliyetlerinin Cezayir'in uzun yıllardır sürdürdüğü arabuluculuk rolünü etkilediğini ve Cezayir'i bölgedeki diplomatik girişimlerini artırmaya yönelttiğini söyledi.

AES ülkelerinin Kuzey Afrika devletleriyle ilişkilerinde kendi ulusal çıkarlarına göre hareket ettiğini vurgulayan Kargın, "Bu ülkelerin iç ve dış kendi karar alma mekanizmalarının olduğunu da unutmamak gerektiğini düşünüyorum." dedi.

AES ülkelerinin benzer güvenlik sorunlarıyla karşı karşıya bulunmasına rağmen dış politika tercihlerinde farklı yaklaşımlar benimsediklerini; Togo, Nijerya ve Moritanya'nın da bölgesel güvenlik süreçlerinde daha etkin roller üstlenebileceğini değerlendiren Kargın, özellikle silahlı grupların sınır aşan faaliyetlerinin komşu ülkeler arasında işbirliğini zorunlu hale getirdiğini ifade etti.

Kargın, Sahel'deki güvenlik sorunlarının yalnızca AES üyelerini değil, Fas, Cezayir ve Libya'yı da etkilediğini kaydederek terörle mücadele ve sınır güvenliği alanlarında bölgesel işbirliğinin önemini vurguladı.