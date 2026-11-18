Uluslararası Af Örgütü, Sudan'da Hızlı Destek Kuvvetleri'nin (HDK) insansız hava aracı (İHA) saldırılarının savaş suçu kapsamında soruşturulmasını istedi.

Af Örgütü Genel Sekreteri Agnes Callamard, yaptığı yazılı açıklamada, Sudan'da HDK'nın İHA saldırılarının savaş suçu kapsamında soruşturulması ve çatışan taraflara silah sağlayan ülkelerin bu sevkiyatı durdurması gerektiğini belirtti.

Callamard, haziran-ağustos döneminde Kuzey Kurdufan eyaletindeki El Ubeyd kenti ve çevresinde düzenlenen HDK saldırılarında 37 sivilin öldüğünü, 10 kişinin yaralandığını aktardı.

Saldırılarda düğüne gitmek üzere yolculuk yapan 13 kişinin de hayatını kaybettiğini aktaran Callamard, "Belgelediğimiz HDK'nın İHA saldırıları savaş suçu olarak soruşturulmalı." ifadesini kullandı.

Callamard, çatışmalarda İHA ve diğer gelişmiş silahların giderek daha fazla kullanıldığını, bunun sivillerin ölümüne ve temel hizmetlerin aksamasına yol açtığını vurguladı.

"İHA'ların ambargo kapsamına alınması" çağrısı

Af Örgütünden yapılan açıklamada da haziran-ağustos döneminde düzenlenen 9 İHA saldırısında yerleşim yerleri, elektrik santrali, akaryakıt istasyonları ve pazarların hedef alındığı kaydedildi.

Açıklamada, saldırıların gerçekleştiği noktalarda o sırada askeri hedef bulunmadığına dikkat çekildi.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) HDK'ya silah, mühimmat, zırhlı araç ve İHA sağladığına ilişkin bulgular bulunduğu vurgulanan açıklamada, "İngiltere hükümetine, BAE'ye yönelik silah satışlarını durdurma" çağrısı yapıldı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinden (BMGK) Darfur'daki silah ambargosunu tüm Sudan'ı kapsayacak şekilde genişletmesi ve İHA'ları da ambargo kapsamına alması istendi.

Açıklamada, Sudan'da ateşkes sağlanması, sivillere yönelik saldırıların durdurulması ve halkın korunması için uluslararası toplumun harekete geçmesi çağrısında bulunuldu.

Sudan'daki çatışmalar

Sudan'da ordu ile HDK arasında Nisan 2023'ten bu yana süren çatışmalar, on binlerce kişinin ölümüne ve milyonlarca kişinin yerinden edilmesine neden oldu.

Ülkenin Kuzey, Batı ve Güney Kurdufan eyaletlerinde geçen yıldan bu yana çatışmaların şiddetlendiği belirtiliyor.