AFAD Başkanı Okay Memiş: Ordu için turuncu ikaz devam ediyor

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Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Okay Memiş, Karadeniz'in belli bir kesimi ve Doğu Anadolu için sarı ikaz verildiğini belirterek, "Şu anda sadece Ordu için turuncu ikaz vardı. Turuncu ikaz bizim için önemlidir. Ordu'nun doğu ilçeleri, Samsun sınırı için turuncu ikaz devam ediyor. Dolayısıyla bu bölgede daha fazla risk olduğunu söyleyebiliriz." dedi.

Memiş, Ordu AFAD Müdürlüğü'nde katıldığı değerlendirme toplantısının ardından gazetecilere, dün ve bugün için Samsun ve Ordu'da yağışlarla ilgili olarak sarı ve turuncu alarm verildiğini söyledi.

Turuncu alarmın, Samsun'da can kaybı olmadan alınan tedbirler sayesinde atlatıldığına işaret eden Memiş, Ordu'da sarı ikaz verildiğini, bu kentte de Valilik ve Büyükşehir Belediyesiyle güçlü tedbir alındığını gördüklerini aktardı.

Memiş, Vali Muammer Erol başkanlığında yaklaşık 500'ün üzerinde personelin, yaklaşık 300 araç ve ekipman parkıyla riskli bölgelerde teyakkuz halinde beklediğini kaydederek, "Şu an için Ordu genelinde, ilçelerimizle birlikte çok büyük sorun görünmüyor. Ama bu, tedbirlerimizi hafifleteceğimiz anlamına gelmiyor. Risk ortadan kalkana kadar, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün ikazı ortadan kalkana kadar bütün vatandaşlarımızın verilmiş ikazlara, anonslara, mesajlara riayet etmelerini istirham ediyoruz." diye konuştu.

Okay Memiş, vatandaşların dere yataklarından kesinlikle uzak durması gerektiğini de vurguladı.

"Amacımız can kayıplarının önüne geçmek"

Yaklaşık 15 santimetrelik debisi olan suyun bir vatandaşın ayağını yerden kesebildiğine dikkati çeken Memiş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Aynı şekilde 35 santimetrelik debisi olan bir su ise bir aracın tekerini yerden kesebiliyor. Vatandaşımız sanıyor ki ben buradan karşıya geçerim. Ama geçemez ya da araç sürücüsü sanıyor ki karşıya geçerim. İkaz edilmesine rağmen bazen vatandaşlarımızın bu şekilde davrandığını kötü örneklerden görüyoruz. Dolayısıyla vefatlarla karşı karşıya kalabiliyoruz. Lütfen vatandaşlarımız ikazlara riayet etsinler. Cami anonslarından, jandarma ve emniyetimizin yaptığı bu ikazlara riayet etsinler. Yeter ki can kaybı olmasın. Can kaybı olmadıktan sonra gerisi devletimiz, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde giderilir."

Memiş, amaçlarının can kayıplarının önüne geçmek olduğuna vurgu yaparak, "Maalesef dün itibarıyla Çaybaşı ilçemizde bir can kaybımız var. Hatice Kocakoç isimli teyzemiz maalesef sel sularına kapılarak Hakk'ın rahmetine kavuştu. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

"Bütün ekiplerimizle 7-24 vatandaşlarımızın emrindeyiz ve yanındayız"

Ülke genelinde yağış durumlarına ilişkin son verileri hem Meteoroloji hem de AFAD'ın sosyal medya hesaplarından paylaştıklarını belirten Memiş, şunları kaydetti:

"Karadeniz'in belli bir kesimi ve Doğu Anadolu için sarı ikaz verildi. Şu anda sadece Ordu için turuncu ikaz vardı. Turuncu ikaz bizim için önemlidir. Ordu'nun doğu ilçeleri, Samsun sınırı için turuncu ikaz devam ediyor. Dolayısıyla bu bölgede daha fazla risk olduğunu söyleyebiliriz. Şu anda yağış yok diyerek rehavete kapılamayız. Bazen turuncu ikaz Ordu'da verilir ama sarı ikaz olan Giresun'da, Trabzon'da ya da Rize'de hiç beklenmedik ani yağışlarla karşı karşıya kalabiliriz."

Memiş, iklim değişikliğine ilişkin bilim insanlarının söylediklerine dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Dünya kurulduğundan beri en fazla sıcaklık son 10 yılda tespit edildi. Sadece ülkemizde değil, dünyanın herhangi bir yerinde ani yağışlar beklemek durumunda olunduğu ifade ediliyor. Hiç olmadığı kadar bölgesel, yöresel, sadece bir köye, bir havzaya 200 kilogram yağış düşmesi gibi beklenmedik olaylarla karşı karşıya kalacağımızı, dünyanın her yeri için geçerli, bilim insanları ifade ediyorlar. Önemli olan tedbirli olmak, aşırı yağışların can kaybına yol açmasının önüne geçmek. Bunun için bütün ekiplerimizle 7-24 vatandaşlarımızın emrindeyiz ve yanındayız."

AFAD Başkanı Memiş, bu süreçte emek veren herkese teşekkür etti.

Toplantıya, Vali Muammer Erol'un yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler ile kurum müdürleri katıldı.