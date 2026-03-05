Afet Raporu: Bilgi Manipülasyonu Can Kaybına Yol Açabilir - Son Dakika
Afet Raporu: Bilgi Manipülasyonu Can Kaybına Yol Açabilir

05.03.2026 13:26
IFRC, 2020-2024 arasında afetlerin 700 milyon kişiyi etkilediğini ve güvenilir bilginin önemini vurguladı.

Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC), 2020 ile 2024 yılları arasında afetlerin yaklaşık 700 milyon kişiyi etkilediğini, 105 milyondan fazla kişinin yerinden edilmesine ve 270 binden fazla can kaybına neden olduğunu bildirdi.

IFRC tarafından 2026 Dünya Afet Raporu yayımlandı.

Raporda, zararlı bilgilerin, afetlerin daha fazla insanı etkilediği bir dönemde hayat kurtaran insani yardım faaliyetlerini engellediğine işaret edildi.

Kutuplaşmış ve siyasi açıdan gergin ortamlarda tarafsızlık gibi insani ilkelerin giderek daha fazla yanlış anlaşıldığı ve temsil edildiği belirtilen raporda, bunların çevrim içi ortamda kasıtlı saldırıya uğrayabildiğinin de altı çizildi.

Raporda, "2020 ile 2024 yılları arasında afetler, yaklaşık 700 milyon kişiyi etkiledi, 105 milyondan fazla kişinin yerinden edilmesine ve 270 binden fazla can kaybına neden oldu. İnsani yardıma ihtiyaç duyan insan sayısı ise 2 katından fazla arttı." ifadelerine yer verildi.

Afetlerin yaklaşık yüzde 94'ünün uluslararası yardım olmadan ulusal yetkililer ve yerel topluluklar tarafından yönetildiği vurgulanan raporda, gönüllüler ve yerel liderler ile medyanın giderek daha düşmanca ve kutuplaşmış bilgi ortamlarında faaliyet gösterdiği belirtildi.

Hükümetler, teknoloji şirketleri, insani yardım kuruluşları ve yerel aktörlere güvenilir bilginin hayati önem taşıdığını kabul etme çağrısı da raporda yer aldı.

"Bilgi, manipüle edildiğinde can kayıplarına yol açabilir"

Raporda görüşlerine yer verilen IFRC Genel Sekreteri Jagan Chapagain, "Şahit olduğum her krizde bilgi, yiyecek, su ve barınak kadar önemlidir ancak bilgi, yanlış, yanıltıcı veya kasıtlı olarak manipüle edildiğinde korkuyu derinleştirebilir, insani yardıma erişimi engelleyebilir ve can kayıplarına yol açabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Güven olmadan insanların hazırlık yapma, yardım arama veya hayat kurtaran rehberliği takip etme olasılığının daha düşük olduğunu belirten Chapagain, güven ile toplulukların birlikte hareket ettiğinin, şokları atlattığının ve daha etkili şekilde iyileştiğinin altını çizdi.

Chapagain, "Güveni korumak isteğe bağlı değil insani bir zorunluluktur." görüşünü paylaştı.

Kaynak: AA

