KABİL, 17 Kasım (Xinhua) -- Afganistan Ulusal Afet Yönetimi Kurumu, afet riski bulunan bölgelerde yaşayan savunmasız topluluklara yönelik desteği güçlendirmek üzere önde gelen yerel bir kuruluş ve uluslararası bir ortakla iki ayrı mutabakat zaptı imzaladığını duyurdu.

Kurumdan salı günü yapılan açıklamaya göre, 2,64 milyon ABD doları değerindeki anlaşmaların doğal afetlerden etkilenen nüfusa acil yardımların hızla ulaştırılmasına, risk altındaki grupların uzun vadeli dayanıklılığının artırılmasına ve bu gruplara yönelik desteğin sürdürülmesine katkı sağlaması bekleniyor.

Anlaşmalar kapsamında ortak kuruluşlar, ülkenin doğusundaki Kunar ve Nuristan, kuzeyindeki Faryab ile merkezindeki Daykundi vilayetlerinde yaşayan 3.333 savunmasız aileye nakdi yardım sağlayacak.

Kurumun son verilerine göre, doğal afetler geçen yıl ülkede ağır kayıplara yol açtı. Şiddetli yağışlar, fırtınalar, depremler, yıldırım düşmesi, çatı çökmeleri, heyelanlar ve ani sellerde 769 kişi hayatını kaydederken, 1.634 kişi de yaralandı. Felaketlerden ülke genelinde toplam 44.918 aile etkilendi.