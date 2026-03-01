Afganistan, Bagram Üssü'ne Saldırıyı Engelledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Afganistan, Bagram Üssü'ne Saldırıyı Engelledi

01.03.2026 15:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afganistan, Pakistan'ın Bagram Hava Üssü'ne yönelik hava saldırısını engellediğini açıkladı.

Afganistan yönetimi, Pakistan'ın, eskiden ABD'ye ait olan Bagram Hava Üssü'ne yönelik hava saldırısı girişiminin engellendiğini iddia etti.

Afganistan yönetimi yaptığı açıklamada, yerel saatle 05.00 civarında birkaç Pakistan savaş uçağının, Afgan hava sahasını ihlal ettiğini ve ABD Başkanı Donald Trump'ın geri almayı planladığı Bagram Hava Üssü'nü hedef aldığını öne sürdü.

Açıklamada, Afgan güçlerinin, uçaksavar ve füze savunma sistemleriyle saldırıyı engellediği belirtildi.

İddialara ilişkin Pakistan makamlarından ise henüz bir açıklama yapılmadı.

Trump, 18 Eylül 2025'te ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin 2001'de Afganistan'ı işgalinin ardından ülkede konuşlandıkları en büyük askeri üs Bagram Hava Üssü'nü geri almayı istediklerini söylemişti.

Afganistan-Pakistan anlaşmazlığı

Pakistan Enformasyon Bakanlığı, 22 Şubat'ta ülkede son dönemdeki bombalı saldırıların ardından Afganistan ile sınır hattında "terör kampı" olarak nitelediği 7 noktanın hedef alındığını açıklamıştı.

Afganistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Pakistan'a karşı uygun zamanda "uygun ve ölçülü yanıt verileceği" belirtilmişti.

Pakistan İçişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Talal Chaudhry ise "Afganistan sınırı boyunca düzenlenen saldırılarda yaklaşık 70 teröristin etkisiz hale getirildiğini" açıklamıştı.

Afganistan yönetimi, Pakistan'ın "terör kampı" olarak nitelediği 7 noktayı hedef almasının ardından Dışişleri Bakanlığına çağrılan Kabil Büyükelçisine protesto notası iletmişti.

Afganistan yönetiminin sözcü yardımcısı Hamdullah Fıtrat da Pakistan ile karşılıklı saldırılarda 52 kişinin yaşamını yitirdiğini, 66 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

?- Pakistan'ın Afgan yönetiminden beklentisi

Pakistan, Afganistan'da Taliban'ın 2021'de kontrolü ele almasından bu yana yeni yönetimin Pakistan Talibanı (TTP) konusunda tedbir almasını istiyor.

İslamabad yönetimi, terör örgütü olarak sınıflandırdığı ve topraklarında çok sayıda eylem düzenleyen TTP'nin Afganistan'da mevzilendiğini, Kabil yönetiminin ise örgüte karşı tedbir almadığını vurguluyor.

Afgan yönetimi ise TTP'nin kendi topraklarında faaliyet göstermediğini savunuyor.

TTP, Afganistan ile Pakistan arasında İngiliz sömürge döneminde oluşturulan ve fiilen sınır işlevi gören Durand Hattı'nın iki ülkeye yayılmış Peştun kuşağındaki aşiretler bölgesini aktif kullanıyor.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Afganistan, Orta Doğu, Diplomasi, Pakistan, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Afganistan, Bagram Üssü'ne Saldırıyı Engelledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yedek parti iddialarını doğruladı CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yedek parti iddialarını doğruladı
Esnaftan kritik çağrı İşte gıda fiyatlarını düşürecek formül Esnaftan kritik çağrı! İşte gıda fiyatlarını düşürecek formül
Fenerbahçe’den kovulan Jhon Duran’ın ilk maçında yaptıkları olay oldu Fenerbahçe'den kovulan Jhon Duran'ın ilk maçında yaptıkları olay oldu
Hem dul hem yetim aylığı alınabilir mi Yargıtay son noktayı koydu Hem dul hem yetim aylığı alınabilir mi? Yargıtay son noktayı koydu
Siyasette ender görülecek olay: CHP’li başkan, Murat Kurum’a gözlerinin içine bakarak teşekkür etti Siyasette ender görülecek olay: CHP'li başkan, Murat Kurum'a gözlerinin içine bakarak teşekkür etti
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibi Liverpool’da sürpriz ayrılık Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Liverpool'da sürpriz ayrılık

15:46
Savaş Körfez’e sıçradı Lüks oteli füzeler vurdu, havalimanında kaos yaşanıyor
Savaş Körfez'e sıçradı! Lüks oteli füzeler vurdu, havalimanında kaos yaşanıyor
15:39
İsrail’i savaş alanına çeviren saldırı Taş üstünde taş kalmadı
İsrail'i savaş alanına çeviren saldırı! Taş üstünde taş kalmadı
15:03
Trump mesaj mı verdi Arkasındaki haritada Türkiye detayına dikkat
Trump mesaj mı verdi? Arkasındaki haritada Türkiye detayına dikkat
14:51
Neden sığınakta değildi Hamaney’in son kararı hayatına mal oldu
Neden sığınakta değildi? Hamaney'in son kararı hayatına mal oldu
14:44
İran yeniden düğmeye bastı: Tel-Aviv başta olmak üzere İsrail genelinde sirenler çalıyor
İran yeniden düğmeye bastı: Tel-Aviv başta olmak üzere İsrail genelinde sirenler çalıyor
14:38
İsrail, yeni görüntüleri paylaştı: İşte İran uçaklarını vurdukları anlar
İsrail, yeni görüntüleri paylaştı: İşte İran uçaklarını vurdukları anlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2026 16:13:45. #7.13#
SON DAKİKA: Afganistan, Bagram Üssü'ne Saldırıyı Engelledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.