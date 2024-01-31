Afganistan\'da 21 vilayette 7,5 milyon çocuğa çocuk felci aşısı yapılacak

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ÇEKİM TARİHİ: 30 Ocak 2024

Kabil'de çocuk felcine karşı aşı kampanyasından çeşitli görüntüler

Afganistan'ın 34 vilayetinden 21'inde beş yaş altındaki 7,5 milyonu aşkın çocuğa çocuk felci aşısı yapılacak.

Afganistan Halk Sağlığı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Pazartesi günü başlatılan dört günlük çocuk felciyle mücadele kampanyası sırasında 21 vilayetin 233 ilçesinde beş yaşın altındaki toplam 7.580.085 çocuğun aşılanacağı belirtildi.

Savaşın harap ettiği ülkede bir ay önce 29 Aralık'ta, çocukları sakat bırakan hastalığı ortadan kaldırmak için benzer bir kampanya başlatılmış ve beş yaş altındaki yaklaşık 7,5 milyon çocuk aşılanmıştı.

Afganistan'da 2023 yılında altı pozitif çocuk felci vakası kaydedilmişti. 2024 yılı başından bu yana pozitif çocuk felci vakalarının tespit edildiğini doğrulayan herhangi bir istatistik yayımlanmadı.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu'na göre, dünya genelinde çocuk felci endemik olarak sadece Afganistan ve Pakistan'da görülüyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Kabil'den bildiriyor.(XHTV)