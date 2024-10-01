Afganistan'dan İsrail'e Kınama

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Afganistan yönetimi, İsrail'in Lübnan, Filistin, Suriye ve Yemen'e düzenlediği son saldırıları kınadı.

Afganistan geçici hükümeti Dışişleri Bakanlığı, Orta Doğu'daki son saldırılara ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, İsrail'in Lübnan, Filistin, Suriye ve Yemen'e gerçekleştirdiği hava saldırıları ile Lübnan'a kara saldırısının kurulu tüm ilke ve etik değerlerin açık ihlali olduğu belirtildi.

Bu saldırıların "insanlığa karşı suç" olduğu vurgulanan açıklamada, saldırıların "en güçlü ifadelerle kınandığı" kaydedildi.

Açıklamada, Afganistan'ın, Filistin'deki soykırıma karşı uluslararası toplumun adım atmamasını ve İsrail'in diğer ülkelere yönelik saldırılarını genişletmesini "kabul edilemez" bulduğu ifade edildi.

Ayrıca açıklamada, İsrail'in durdurulması ve çatışmanın çözümüne dair bölgesel ve uluslararası tüm aktörlerin adım atması çağrısı yapıldı.