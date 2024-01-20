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Afganistan-Pakistan sınırında patlama: 3 ölü - Son Dakika
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Afganistan-Pakistan sınırında patlama: 3 ölü

Afganistan'ın Pakistan sınırında bulunan Kunar vilayetinde meydana gelen patlama sonucu 3 kişi hayatını kaybetti. Kunar Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Ferid Dehkan, patlamada 3 kişinin öldüğünü, 6 kişinin de yaralandığını belirtti. Yaralılar hastanelere sevk edildi ve patlamanın nedeni ve türü hakkında inceleme devam ediyor.

Afganistan-Pakistan sınırında patlama: 3 ölü
20.01.2024 - 18:30,
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Afganistan'ın Pakistan sınırında bulunan Kunar vilayetinde meydana gelen patlama sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

Kunar Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Ferid Dehkan, AA muhabirine, vilayetin Çapa Dara ilçesinde sabah saatlerinde bir evde patlama yaşandığını söyledi.

Dehkan, patlamada 3 kişinin öldüğünü, 6 kişinin de yaralandığını kaydetti.

Yaralıların hastanelere sevk edildiğini belirten Dehkan, patlamanın nedeni ve türünün belirlenmesine ilişkin incelemenin sürdüğünü aktardı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Afganistan-Pakistan sınırında patlama: 3 ölü - Son Dakika
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