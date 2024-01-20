Afganistan-Pakistan sınırında patlama: 3 ölü

Afganistan'ın Pakistan sınırında bulunan Kunar vilayetinde meydana gelen patlama sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.
Kunar Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Ferid Dehkan, AA muhabirine, vilayetin Çapa Dara ilçesinde sabah saatlerinde bir evde patlama yaşandığını söyledi.
Dehkan, patlamada 3 kişinin öldüğünü, 6 kişinin de yaralandığını kaydetti.
Yaralıların hastanelere sevk edildiğini belirten Dehkan, patlamanın nedeni ve türünün belirlenmesine ilişkin incelemenin sürdüğünü aktardı.
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