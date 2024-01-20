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Afganistan ve Pakistan Sınırında Çatışma Yaşandı - Son Dakika
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Afganistan ve Pakistan Sınırında Çatışma Yaşandı

Afganistan'ın Kunar vilayetinde, Taliban yönetimi ve Pakistan sınır güçleri arasında çatışma yaşandı. Kunar'ın Sirkanay ilçesinde meydana gelen çatışmanın boyutu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Sınır anlaşmazlıkları nedeniyle zaman zaman çıkan çatışmaların ardından yetkililer devreye girerek gerilimi düşürüyor.

Afganistan ve Pakistan Sınırında Çatışma Yaşandı
20.01.2024 - 17:35,
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Afganistan'ın Kunar vilayetinde, Taliban yönetimi ve Pakistan sınır güçleri arasında çatışma yaşandı.

Afgan basınında yer alan haberlere göre, öğleden sonra Kunar'ın Sirkanay ilçesinde Durand Hattı olarak bilinen, Afganistan ve Pakistan sınırında iki ülke sınır güçleri arasında silahlı çatışma meydana geldi.

Çatışmanın sona erdiği belirtilirken, çatışmanın boyutuna dair resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

Pakistan ve Taliban yönetimine bağlı güçler arasında, zaman zaman sınır anlaşmazlığı nedeniyle çatışmalar çıkabiliyor. Can kayıplarının da olabildiği çatışmaların ardından her iki ülkenin yetkililerinin devreye girmesiyle gerilim düşürülüyor.

Kaynak: AA
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