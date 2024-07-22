Afrika Birliği, ekonomik entegrasyonu hızlandırmak için adımlar atıyor

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Afrika Birliği (AfB) Dönem Başkanı Muhammed Veled Gazvani, Afrika kıtasını güçlendirmek ve vatandaşların isteklerini karşılamak için ekonomik entegrasyonu hızlandırmanın acil ihtiyaç olduğunu belirtti.

Afrikalı liderler, Gana'nın başkenti Akra'da düzenlenen "Afrika Birliği 6. Yıl Ortası Koordinasyon Toplantısı"nda bir araya geldi.

Toplantıda, kıtasal bütünleşmeyi engelleyen acil sorunlar ve AfB projeleri için finansman sağlanması gibi konular ele alındı.

Moritanya Cumhurbaşkanı aynı zamanda AfB Dönem Başkanı Muhammed Veled Gazvani, toplantıda yaptığı konuşmada, kıtayı güçlendirmek ve vatandaşların isteklerini karşılamak için ekonomik entegrasyonu hızlandırmanın acil ihtiyaç olduğunu söyledi.

AfB Komisyonu Başkanı Musa Faki Mahamat, AfB'nin şu anda üyesi olduğu G20 gibi uluslararası platformlarda birleşik bir Afrika sesi sunmanın önemine dikkati çekerek, "Büyük küresel forumlarda tek bir sesle konuşmamız şart." dedi.

Mahamat, AfB'nin Bölgesel Ekonomik Toplulukların düşük performansına ve etkinliklerinin güçlendirilmesi ihtiyacına işaret etti.

Gana Cumhurbaşkanı Nana Akufo-Addo ise AfB'nin kaynak tahsisini optimize etmek için kalkınma finansmanı araçlarının birleştirilmesi çağrısında bulundu.