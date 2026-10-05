Afrika Birliği Komisyonu, Mısır'ın Etiyopya açıklamasına itirazlarını dikkate aldı - Son Dakika
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Afrika Birliği Komisyonu, Mısır'ın Etiyopya açıklamasına itirazlarını dikkate aldı

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Afrika Birliği Komisyonu, Etiyopya'daki gelişmelerden Mısır'ı veya komşu ülkeleri sorumlu tutma niyetinde olmadığını, Mısır'ın itirazlarının dikkate alındığını bildirdi. Diplomatların sınır dışı edilmesinin ardından yapılan çağrı, gerilimi önlemeyi amaçladı.

Afrika Birliği (AfB) Komisyonu, Etiyopya'daki gelişmelerden Mısır'ı veya herhangi bir komşu ülkeyi sorumlu tutma niyetinde olmadıklarını bildirdi.

Komisyondan yapılan açıklamada, AfB'nin 1 Ekim'de Etiyopya, Eritre ve Mısır'a "azami itidal" çağrısında bulunduğu açıklamaya yönelik Mısır'ın itirazlarının dikkate alındığı belirtildi.

Söz konusu açıklamanın "hiçbir şekilde" Etiyopya'daki gelişmelerden herhangi bir komşu ülkeyi sorumlu tutmayı amaçlamadığı vurgulandı.

Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa, Mısır'ın başkenti Kahire ve Eritre'nin başkenti Asmara'daki diplomatların sınır dışı edilmesinin ardından yapılan çağrının, yanlış anlaşılmaların ve gerilimin tırmanmasının önüne geçmeyi ve bölgesel istikrarı tehdit edebilecek gelişmeleri engellemeyi amaçladığı bildirildi.

Açıklamada, AfB üyesi ülkelerin egemenliğine, toprak bütünlüğüne ve ulusal birliğine bağlılık yinelenerek ülkelerin iç işlerine karışmama ilkesinin altı çizildi.

Komisyonun açıklamalarının kıtada barış, güvenlik ve istikrarın sağlanmasına yönelik görev ve yetkiler kapsamında yapıldığı belirtilerek bunların üye ülkelerdeki iç gelişmelere ilişkin değerlendirme niteliği taşımadığı ifade edildi.

Etiyopya'da çatışmalar

Etiyopya'nın kuzeyindeki Tigray bölgesinde Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) öncülüğündeki silahlı gruplarla federal ordu arasındaki çatışmalar, 23 Eylül'de yeniden başlamıştı.

Çatışmalar sonrası uluslararası camia taraflara diyalog çağrıları yaparken Afrika Birliği ise 1 Ekim'deki açıklamasında Mısır'a da itidal çağrısında bulunmuştu.

Mısır ise AfB'nin açıklamasını Kahire'yi "Etiyopya'nın iç meselesine dahil etmeye yönelik anlaşılmaz bir girişim" olarak nitelendirerek tepki göstermişti.

Kaynak: AA
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