Afrika Birliği, Mali ile Dayanışma İçinde - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Afrika Birliği, Mali ile Dayanışma İçinde

14.07.2026 11:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AfB Başkanı Yusuf, Mali'ye destek sözü vererek terörle mücadelede iş birliği çağrısında bulundu.

Afrika Birliği (AfB) Komisyonu Başkanı Mahmud Ali Yusuf, son terör saldırılarının ardından Mali ile dayanışma içinde olduklarını söyledi.

Yusuf, Mali'ye gerçekleştirdiği ziyarette, Mali Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Assimi Goita ile görüştü.

Görüşmede, Mali ve Sahel bölgesindeki güvenlik gelişmeleri, terörle mücadele çalışmaları, barış ve istikrarın güçlendirilmesi, Mali ile AfB arasındaki ilişkilerin geleceği ile güvenlik ve kalkınma alanlarında Afrikalı ortakların desteği ele alındı.

Görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklama yapan Yusuf, ziyaretin "açık, derin ve yapıcı" geçtiğini belirtti.

AfB'nin terörizmin tüm biçimlerini kınadığını vurgulayan Yusuf, son terör saldırılarının ardından Mali ile dayanışma içinde olduklarını ifade etti.

Mali yönetiminin istikrarı güçlendirme ve güvenlik tehditleriyle mücadele çabalarını takdir eden Yusuf, AfB Komisyonunun güvenlik, kalkınma, insani yardım ve sağlık alanlarında Mali'ye desteğini sürdüreceğini kaydetti.

Yusuf, AfB'nin Mali'ye desteğinin ülkenin egemenliğine ve halkının tercihlerine saygı çerçevesinde sürdürüldüğünü, aynı zamanda Birliğin kurucu yasasında yer alan anayasal düzene dönüş ilkesine bağlılığını koruduğunu belirtti.

Bu tutumun Mali ile AfB arasındaki tarihi ilişkilere zarar vermeyeceğini ifade eden Yusuf, ekonomik, sosyal, insani ve kalkınma alanlarındaki işbirliğinin süreceğini vurguladı.

Sahel Devletleri İttifakı'na diyalog çağrısı

Bölgesel gelişmelere de değinen Yusuf, Sahel Devletleri İttifakı'nın "siyasi ve bölgesel bir gerçeklik haline geldiğini" dile getirerek, bölge ülkeleri arasında diyalog, işbirliği ve iyi komşuluk ilişkilerinin güçlendirilmesi çağrısında bulundu.

Terörle mücadelenin kıtasal bir sorun olduğunu ifade eden Yusuf, bu tehdide karşı ortak bir Afrika yaklaşımı ve dayanışmanın gerekli olduğunu söyledi.

Malili lider Goita da AfB Komisyonu Başkanı'nın ziyaretini memnuniyetle karşıladığını vurgulayarak, ziyareti AfB'nin Mali hükümeti ve halkıyla dayanışmasının göstergesi olarak değerlendirdi.

Goita, ülkesinin AfB ile yakın ve yapıcı diyaloğu sürdürme, kıtanın güvenliği, istikrarı ve kalkınmasına katkı sağlayacak ortak çalışmalar yürütme konusundaki kararlılığını yineledi.

Kaynak: AA

Diplomasi, Güvenlik, Politika, Afrika, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Afrika Birliği, Mali ile Dayanışma İçinde - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yangına rağmen futbol oynamaya devam ettiler o anlar kamerada Yangına rağmen futbol oynamaya devam ettiler; o anlar kamerada
Sürü sahibi yıkıldı 150 hayvan aynı anda telef oldu Sürü sahibi yıkıldı! 150 hayvan aynı anda telef oldu
İmamoğlu’nun ’bilirkişi’ davası ertelendi İmamoğlu'nun 'bilirkişi' davası ertelendi
Nesli tükenmek üzereydi sürü halinde görüntülendi Nesli tükenmek üzereydi sürü halinde görüntülendi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: FETÖ gitti ama benzer yapılanmalara dikkat Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: FETÖ gitti ama benzer yapılanmalara dikkat
Ankara’da 5 ayrı FETÖ soruşturması 80 aktif polis için gözaltı kararı var Ankara'da 5 ayrı FETÖ soruşturması! 80 aktif polis için gözaltı kararı var

12:05
Bakan Gürlek’ten Haluk Levent açıklaması: Kaçma girişimi oldu
Bakan Gürlek'ten Haluk Levent açıklaması: Kaçma girişimi oldu
11:43
Nihat Kahveci gözaltına alındı
Nihat Kahveci gözaltına alındı
11:32
Haluk Levent dosyasıyla ilgili gündem yaratacak çıkış: Mide bulandıran olgular var
Haluk Levent dosyasıyla ilgili gündem yaratacak çıkış: Mide bulandıran olgular var
11:27
Bahçeli’den dikkat çeken çıkış: FETÖ tehdidi tamamen ortadan kalkmadı
Bahçeli'den dikkat çeken çıkış: FETÖ tehdidi tamamen ortadan kalkmadı
10:32
Düğünden sonra öğrendikleri gerçekle yıkıldılar 200 bin TL tazminat alacaklar
Düğünden sonra öğrendikleri gerçekle yıkıldılar! 200 bin TL tazminat alacaklar
10:21
Suça sürüklenen çocuk düzenlemesi: 15-18 yaş arasına müebbet verilebilecek
Suça sürüklenen çocuk düzenlemesi: 15-18 yaş arasına müebbet verilebilecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2026 12:32:41. #7.12#
SON DAKİKA: Afrika Birliği, Mali ile Dayanışma İçinde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.