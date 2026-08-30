Afrika Birliği'nden Çatışmaların Önlenmesi Zirvesi - Son Dakika
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Afrika Birliği'nden Çatışmaların Önlenmesi Zirvesi

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CAPE Afrika Birliği liderleri, Luanda'da kıtadaki çatışmaları önlemek için mekanizmaları tartıştı.

CAPE Afrika Birliği (AfB) liderleri, kıtada devam eden çatışmaların önlenmesi ve çözümüne yönelik mekanizmaları görüşmek üzere Angola'nın başkenti Luanda'da olağanüstü zirvede bir araya geldi.

AfB Devlet ve Hükümet Başkanları Meclisinin 21. Olağanüstü Oturumu, Angola Cumhurbaşkanı Joao Manuel Gonçalves Lourenço'nun ev sahipliğinde Luanda'da düzenlendi.

Kıtadaki çatışmaların önlenmesi ve çözümüne yönelik mevcut mekanizmaların etkinliğinin ele alındığı zirvede, Afrika'nın barış ve güvenlik alanında karşı karşıya olduğu sorunlar ve bunlara karşı ortak hareket imkanları değerlendirildi.

AfB Komisyonu Başkanı Mahmud Ali Yusuf, zirvede yaptığı konuşmada, Sudan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusu, Somali, Sahel, Libya ve kuzey Mozambik'teki krizlere işaret etti.

Terörizm, şiddet yanlısı aşırıcılık, korsanlık ve sınır aşan suçların kıtanın karşı karşıya olduğu güvenlik tehditleri arasında bulunduğunu belirten Yusuf, bu tehditlere karşı daha güçlü ortak hareket edilmesi gerektiğini söyledi.

Yusuf, çatışmalar ortaya çıktıktan sonra müdahale etmek yerine önleyici mekanizmaların güçlendirilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Önleme önceliğimiz haline gelmeli." ifadesini kullandı.

Kıtasal erken uyarı sisteminin güçlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Yusuf, AfB kararlarının daha etkin uygulanması, barış operasyonlarına sürdürülebilir finansman sağlanması ve AfB Barış Fonu'nun tam anlamıyla işler hale getirilmesi çağrısında bulundu.

Angola Cumhurbaşkanı Joao Lourenço da Afrika'nın çatışmaların önlenmesi ve çözümü konusunda sahip olduğu siyasi, diplomatik, mali ve kurumsal araçların daha etkin kullanılması gerektiğini dile getirdi.

Lourenço, çatışmaların savaşa dönüşmeden önce önlenebilmesi için kıtanın erken müdahale ve arabuluculuk kapasitesinin güçlendirilmesinin öneminin altını çizdi.

Kaynak: AA

Diplomasi, Güvenlik, Luanda, Afrika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Afrika Birliği'nden Çatışmaların Önlenmesi Zirvesi - Son Dakika

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