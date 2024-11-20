Afrika Boynuzu'nda Sel Riski Artıyor - Son Dakika
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Afrika Boynuzu'nda Sel Riski Artıyor

8 Afrikalı ülke normalden fazla yağış alacak, sel riski ve gıda güvensizliği uyarısı yapıldı.

20.11.2024 14:45
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NAİROBİ, 20 Kasım (Xinhua) -- Afrika Boynuzu bölgesindeki 8 ülkenin normalden fazla yağış alarak sel riskiyle karşı karşıya kalabileceği bildirildi.

Bölgesel bir blok olan Hükümetler Arası Kalkınma Otoritesi'ne (IGAD) bağlı İklim Tahmin ve Uygulama Merkezi (ICPAC), salı günü yaptığı açıklamada, Uganda, Kenya, Ruanda, Burundi'nin kuzeyi, Tanzanya'nın kuzeyi ve orta kesimleri, Somali'nin güney ve kuzeyi, Etiyopya'nın güneyi ve Güney Sudan'ın güneydoğusunun büyük bölümünde normalden fazla yağış beklendiğini belirtti. Merkez, yüksek riskli bölgelerde yaşayan topluluklara bu dönemde dikkatli olmaları tavsiyesinde bulundu.

Merkez, Kenya, Tanzanya, Ruanda ve Burundi'deki etkilenen bölgelerin 200 milimetrenin üzerinde yağış alacağını belirtti.

ICPAC ayrıca, Büyük Afrika Boynuzu bölgesinin büyük bölümünde sıcaklıkların ortalamanın üzerinde seyretmesinin beklendiğini kaydetti.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ile IGAD, kısa süre önce yayımladıkları bir raporda, Afrika Boynuzu'nda 67 milyon kişinin gıda güvencesinden yoksun olduğunu vurguladı.

Kurumlar, kuraklık, sel, çatışma, ekonomik istikrarsızlık ve nüfusun yerinden edilmesi gibi sorunların sık yaşandığı bölgede, çoklu iklim şokları ve tehlikelerin yüksek düzeyde gıda güvensizliğine yol açtığını ifade etti.

Kaynak: Xinhua

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