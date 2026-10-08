Afrika'nın ilk kıtasal kredi derecelendirme kuruluşu AfCRA Morityus'ta açıldı - Son Dakika
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Afrika'nın ilk kıtasal kredi derecelendirme kuruluşu AfCRA Morityus'ta açıldı

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Afrika'nın ilk kıtasal kredi derecelendirme kuruluşu AfCRA, Morityus'ta faaliyete geçti. Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Mahmud Ali Yusuf, kuruluşun kıtanın finansal bağımsızlığını güçlendireceğini ancak mevcut kuruluşların yerini almayı amaçlamadığını söyledi.

Afrika'nın ilk kıtasal kredi derecelendirme kuruluşu Afrika Kredi Derecelendirme Ajansı (AfCRA), Morityus'ta düzenlenen törenle resmen faaliyete geçti.

Afrika Birliğinden (AfB) yapılan açıklamaya göre, ülkenin başkenti Port-Louis'de AfCRA'nın açılış töreni düzenlendi.

Törene, Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Mahmud Ali Yusuf, Morityuslu yetkililer ve uluslararası kuruluşların temsilcileri katıldı.

Törende konuşan Yusuf, AfCRA'nın kurulmasının, Afrika'nın ekonomik tarihinde dönüm noktası olduğunu belirterek kuruluşun kıtanın finansal bağımsızlığının güçlendirilmesine katkı sağlayacağını kaydetti.

Kredi notlarının ülkelerin finansmana erişimini ve borçlanma maliyetlerini doğrudan etkilediğine dikkati çeken Yusuf, Afrika ekonomilerinin yeterince dikkate alınmayan koşullarının yüksek borçlanma maliyetlerine yol açabildiğini ifade etti.

Yusuf, AfCRA'nın mevcut uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının yerini almayı değil, Afrika ekonomilerine ilişkin bağımsız, güvenilir ve kıtanın ekonomik koşullarını dikkate alan değerlendirmeler sunmayı amaçladığını vurguladı.

Afrika'nın finansal bağımsızlığına katkı hedefleniyor

Morityus Mali Hizmetler ve Ekonomik Planlama Bakanı Jyoti Jeetun ise AfCRA'nın faaliyete geçmesinin Afrika'nın finansal yapısının güçlendirilmesi ve kıtaya yönelik yatırımların artırılması açısından önemli olduğunu belirtti.

Jeetun, Morityus'un altyapı, yenilenebilir enerji, telekomünikasyon, sağlık ve tarım sektörlerinde Afrika'ya yönelik yatırımlar için finansal merkez olmayı hedeflediğini kaydetti.

Afrika Akran Değerlendirme Mekanizması (APRM) Üst Yöneticisi Marie-Antoinette Rose Quatre ise Afrika Birliğinin AfCRA'nın kurulmasını 2017'de onayladığını hatırlattı.

Quatre, APRM'nin kuruluşun teknik ve kurumsal altyapısının oluşturulması, kredi derecelendirme yöntemlerinin geliştirilmesi ve bağımsızlığının güvence altına alınması süreçlerinde görev üstlendiğini belirtti.

AfCRA'nın en önemli unsurunun güvenilirlik olacağını vurgulayan Quatre, Afrika hükümetlerine doğru ve güncel ekonomik verileri paylaşma çağrısında bulundu.

Afrika Birliğinin 2063 Gündemi hedefleriyle uyumlu olarak kurulan AfCRA'nın, Afrika ekonomilerinin kredi risklerinin değerlendirilmesinde kıtaya özgü ekonomik verilerin daha fazla kullanılmasını ve ülkelerin uluslararası finansmana erişiminin desteklenmesini amaçladığı belirtildi.

Kaynak: AA
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