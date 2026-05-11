Afrika ve Fransa İşbirliği Zirvesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Afrika ve Fransa İşbirliği Zirvesi

11.05.2026 22:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ruto, Afrika'nın Fransa ile işbirliğini güçlendiren fırsatları vurguladı.

Kenya Devlet Başkanı William Ruto, Afrika ile Fransa arasındaki işbirliği fırsatlarının muazzam, çeşitlilik arz eden ve dönüştürücü nitelikte olduğunu söyledi.

Ruto, Kenya'daki Afrika İleriye (Africa Forward) Zirvesi'nin ilk günü kapsamındaki son forumda Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile kapanış konuşması yaptı.

Afrika İleriye Zirvesi'yle kıtanın Fransa'yla işbirliği ruhunu tazelediğini belirten Ruto, "Stratejik işbirliğinin etkin bir şekilde inşa edilebileceği yeni bir dönemin temelini sağlamlaştırmış bulunmaktayız." diye konuştu.

Afrika kıtasının 2025'te yüzde 2,2'lik bir ekonomik büyüme kaydettiğini aktaran Ruto, "Bu ilerleme, daha güçlü makroekonomik istikrar, genişleyen iç talep, altyapı gelişimi, artan yatırımlar, genç nüfusun demografik gücü ve Afrika'nın doğal ve ekonomik kaynaklarının sürekli çeşitlendirilmesiyle desteklenmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Ruto, söz konusu faktörlerin kıtanın rekabet gücünü artırmanın yanı sıra Afrika'nın küresel iş dünyası ve uzun vadeli büyüme için stratejik bir bölge olarak ortaya çıkışını güçlendirdiğini ifade etti.

Zirvenin, iş dünyası liderleri, yatırımcılar, yenilikçiler ve politika yapıcıları bir araya getirerek kapsamlı görüşmelere ve kaliteli işbirliklerine olanak verdiğini dile getiren Ruto, "Afrika ile Fransa arasındaki işbirliği fırsatları muazzam, çeşitlilik arz eden ve dönüştürücü nitelikte." dedi.

Zirveye geniş katılım

Kenya ve Fransa'nın ev sahipliğinde düzenlenen iki günlük zirveye çok sayıda Afrikalı lider, iş dünyası temsilcisi ve teknoloji girişimcisi katıldı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres de zirve kapsamında Nairobi'ye geldi.

Zirveye katılan liderlerin arasında Nijerya Cumhurbaşkanı Bola Ahmed Tinubu, Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye, Gabon Cumhurbaşkanı Brice Oligui Nguema, Sierra Leone Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio, Liberya Cumhurbaşkanı Joseph Boakai ve Fildişi Sahili Cumhurbaşkanı Alassane Ouattara yer aldı.

Fas Başbakanı Aziz Ahnuş ve Morityus Başbakanı Navin Ramgoolam da zirvede hazır bulundu.

Kaynak: AA

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Afrika ve Fransa İşbirliği Zirvesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ege Denizi’nde 4,2 büyüklüğünde deprem Ege Denizi'nde 4,2 büyüklüğünde deprem
Arkadaşına mesaj attıktan sonra tepelik alanda tüfekle intihar etti Arkadaşına mesaj attıktan sonra tepelik alanda tüfekle intihar etti
İran’dan ABD’nin teklifine yanıt geldi İşte Tahran yönetiminin talepleri İran'dan ABD'nin teklifine yanıt geldi! İşte Tahran yönetiminin talepleri
İntihar girişiminde bulunan kadını polis ikna etti İntihar girişiminde bulunan kadını polis ikna etti
Netanyahu’dan beklenmedik çıkış ABD’nin İsrail’e yardımlarını sonlandırma zamanı geldi Netanyahu'dan beklenmedik çıkış! ABD'nin İsrail'e yardımlarını sonlandırma zamanı geldi
THY uçağında yangın paniği Yolcular acil çıkışlardan tahliye edildi THY uçağında yangın paniği! Yolcular acil çıkışlardan tahliye edildi

23:11
Hakan Safi transfer görüşmeleri için Milan’ın kulüp binasında Hedefinde o isim var
Hakan Safi transfer görüşmeleri için Milan'ın kulüp binasında! Hedefinde o isim var
22:52
Gözde Şeker, veda edeceğini duyurduğu Halk TV’deki son yayınına çıkamadı
Gözde Şeker, veda edeceğini duyurduğu Halk TV'deki son yayınına çıkamadı
22:48
Kapasitesi 17 bin Kahramanmaraş yeni stadına kavuşuyor
Kapasitesi 17 bin! Kahramanmaraş yeni stadına kavuşuyor
22:23
Mehirde çıtayı arşa çıkardı: Gelinden inanılmaz talep
Mehirde çıtayı arşa çıkardı: Gelinden inanılmaz talep
21:44
İran’dan Trump’a “Çin“ uyarısı: Asla Pekin’e zafer edasıyla gireceğini sanma
İran'dan Trump'a "Çin" uyarısı: Asla Pekin'e zafer edasıyla gireceğini sanma
21:24
Ünlü oyuncu Metin Akpınar’dan milyonluk satış hamlesi
Ünlü oyuncu Metin Akpınar'dan milyonluk satış hamlesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2026 23:19:59. #7.12#
SON DAKİKA: Afrika ve Fransa İşbirliği Zirvesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.