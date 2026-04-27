Afşin-Elbistan Termik Santrali'ne Tepki: 'Kömürsüz Bir Gelecek Mümkün'

Kahramanmaraş'ın Afşin- Elbistan bölgesinde bulunan Afşin-Elbistan A Termik Santrali için planlanan yeni ünitelere ilişkin ÇED olumlu kararına meslek odaları, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar tepki gösterdi. Elbistan Hayatı ve Doğayı Koruma Platformu üyesi Mehmet Dalkanat, basın toplantısında yaptığı açıklamada, kömürün hava, su ve toprağı kirlettiğini, yaşam ve sağlık hakkını ihlal ettiğini belirtti. Dalkanat, 'Afşin-Elbistan, Türkiye'nin enerji politikaları açısından kritik bir eşiktir ve COP31'e ev sahipliği yapacak Türkiye için önemli bir sınavdır. Türkiye yeni kömürlü santral inşa etmemelidir. Afşin-Elbistan projesi hemen durdurulmalıdır' dedi. Ayrıca, kömürden adil ve acil çıkış çağrısı yaparak, yeni termik santral projelerinin iptal edilmesini, mevcut santrallerin kademeli olarak kapatılmasını ve emekçiler için adil geçiş programları uygulanmasını talep etti.