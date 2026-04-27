Afşin-Elbistan Termik Santrali'ne Tepki: 'Kömürsüz Bir Gelecek Mümkün' - Son Dakika
Afşin-Elbistan Termik Santrali'ne Tepki: 'Kömürsüz Bir Gelecek Mümkün'

27.04.2026 14:50
Meslek odaları, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar, Afşin-Elbistan A Termik Santrali'ne yeni üniteler için verilen ÇED olumlu kararına tepki gösterdi. Açıklamada, projenin durdurulması ve kömürden adil çıkış çağrısı yapıldı.

Kahramanmaraş'ın Afşin- Elbistan bölgesinde bulunan Afşin-Elbistan A Termik Santrali için planlanan yeni ünitelere ilişkin ÇED olumlu kararına meslek odaları, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar tepki gösterdi. Elbistan Hayatı ve Doğayı Koruma Platformu üyesi Mehmet Dalkanat, basın toplantısında yaptığı açıklamada, kömürün hava, su ve toprağı kirlettiğini, yaşam ve sağlık hakkını ihlal ettiğini belirtti. Dalkanat, 'Afşin-Elbistan, Türkiye'nin enerji politikaları açısından kritik bir eşiktir ve COP31'e ev sahipliği yapacak Türkiye için önemli bir sınavdır. Türkiye yeni kömürlü santral inşa etmemelidir. Afşin-Elbistan projesi hemen durdurulmalıdır' dedi. Ayrıca, kömürden adil ve acil çıkış çağrısı yaparak, yeni termik santral projelerinin iptal edilmesini, mevcut santrallerin kademeli olarak kapatılmasını ve emekçiler için adil geçiş programları uygulanmasını talep etti.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Elbistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Afşin-Elbistan Termik Santrali'ne Tepki: 'Kömürsüz Bir Gelecek Mümkün' - Son Dakika

SON DAKİKA: Afşin-Elbistan Termik Santrali'ne Tepki: 'Kömürsüz Bir Gelecek Mümkün' - Son Dakika
