AFSÜ'den İsrail'in İdam Yasasına Sert Tepki

09.04.2026 16:32
AFSÜ, İsrail'in Filistinli esirler için idam cezası yasasını kınadı, insan hakları vurgusu yaptı.

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ), İsrail'in Filistinli esirleri hedef alan idam cezası yasasını kınadı.

AFSÜ'den yapılan yazılı açıklamada, İsrail Parlamentosu tarafından Filistin halkına yönelik idam cezasını öngören düzenlemenin, evrensel hukuk normları ve insan hakları ilkeleri açısından son derece tehlikeli bir tahrik niteliği taşıdığı ve bu gelişmenin muhtemel sonuçları hakkında derin bir endişe duyulduğu belirtildi.

İsrail'in Filistin halkına yönelik soykırımını derinleştirme niyetini açığa çıkartan bu tür adımların bölgede süregelen gerilimleri tırmandırarak bölgesel barışı pervasızca tehdit ettiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İsrail'in kuruluşundan itibaren izlediği siyonist politikaların, ABD'nin desteğiyle bölgede yol açtığı istikrarsızlık, artık uluslararası toplum açısından tahammül edilemez bir noktaya ulaşmıştır. Süregelen cezasızlık hali, hukukun üstünlüğünü zedelemekte ve küresel adalet mekanizmalarına güveni sarsmaktadır. Bu çerçevede, özellikle Birleşmiş Milletler başta olmak üzere ilgili bütün uluslararası kuruluşların, söz konusu ihlallere karşı derhal ve etkili adımlar atması zorunludur. Uluslararası hukuk mekanizmalarının işletilmesi, sorumluların hesap vermesinin sağlanması ve temel insan haklarının korunması adına gecikmeksizin İsrail'i caydıracak müdahalelerde bulunulmalıdır."

Açıklamada, AFSÜ'nün akademik ve idari personeli ve öğrencilerinin Filistin halkının temel hak ve özgürlük mücadelesinin yanında olduğu belirtilerek, "Filistinlilerin adalet, insanlık onuru ve uluslararası hukuk temelinde sürdürdükleri her tür haklı talebi, sonuna kadar desteklediğimizi kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Politika, İsrail, Güncel, Son Dakika

“ABD ateşkesi ihlal edip Tahran’a saldırdı“ iddiası "ABD ateşkesi ihlal edip Tahran'a saldırdı" iddiası
Levent’teki terör saldırısının ardından 34 ilde DEAŞ operasyonu: 198 şüpheli gözaltında Levent'teki terör saldırısının ardından 34 ilde DEAŞ operasyonu: 198 şüpheli gözaltında
Netanyahu: Savaşa her an yeniden başlamaya hazırız Netanyahu: Savaşa her an yeniden başlamaya hazırız
2 kez Süper Lig’in kapısından dönmüşlerdi Şampiyonluğa koşuyorlar 2 kez Süper Lig'in kapısından dönmüşlerdi! Şampiyonluğa koşuyorlar
7 futbolcu milli maçta oynadıktan sonra ortadan kayboldu: Firari futbolcu sayısı 57’ye yükseldi 7 futbolcu milli maçta oynadıktan sonra ortadan kayboldu: Firari futbolcu sayısı 57'ye yükseldi
Beyaz Saray: İran’ın 10 maddelik planını reddettik Beyaz Saray: İran'ın 10 maddelik planını reddettik

17:21
Polislere yönelik alaycı ifade kullanarak görüntü çeken şüphelilerden 1 kişi tutuklandı
Polislere yönelik alaycı ifade kullanarak görüntü çeken şüphelilerden 1 kişi tutuklandı
17:18
Kırmızı bültenle aranan Fedlan Kılıçaslan İspanya’da yakalandı
Kırmızı bültenle aranan Fedlan Kılıçaslan İspanya'da yakalandı
16:47
İBB davasında savcıdan etkin pişmanlıktan faydalanan Naim Erol Özgüner hakkında suç duyurusu talebi
İBB davasında savcıdan etkin pişmanlıktan faydalanan Naim Erol Özgüner hakkında suç duyurusu talebi
16:24
İngiliz dergisinden Trump’ı küplere bindirecek “Kartal“ görselli analiz
İngiliz dergisinden Trump'ı küplere bindirecek "Kartal" görselli analiz
15:40
Bu illerde yaşayanlar dikkat: İçişleri Bakanlığı harita paylaşıp uyardı
Bu illerde yaşayanlar dikkat: İçişleri Bakanlığı harita paylaşıp uyardı
14:53
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Elimiz tetikte, Lübnan yalnız değil
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Elimiz tetikte, Lübnan yalnız değil
Advertisement
