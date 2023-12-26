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Afyonkarahisar Belediyesi, Şehitlerin Anısına Canlı Müzik Etkinliklerini İptal Etti - Son Dakika
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Afyonkarahisar Belediyesi, Şehitlerin Anısına Canlı Müzik Etkinliklerini İptal Etti

Afyonkarahisar Belediyesi, Irak'ın kuzeyindeki saldırıda şehit olan 12 askerin anısına, 2 Ocak Salı gününe kadar canlı müzik ve benzeri etkinliklerin yapılmaması kararı aldı. Belediye tarafından yapılan açıklamada, şehitlerin ailelerinin acılarının paylaşıldığı ve karara uymayanlara cezai yaptırımların uygulanacağı belirtildi.

Afyonkarahisar Belediyesi, Şehitlerin Anısına Canlı Müzik Etkinliklerini İptal Etti
26.12.2023 - 15:57,
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Afyonkarahisar Belediyesi, 12 askerin şehit olmasının ardından 2 Ocak Salı gününe kadar canlı müzik ve benzeri etkinliklerin yapılmaması noktasında karar aldığını bildirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü tarafından yapılan saldırı ve sonrasında çıkan çatışmada şehit olan 12 askerin asla unutulmayacağı vurgulandı.

Yetki saha içerisinde canlı müzik ve benzeri etkinliklerin 2 Ocak Salı gününe kadar yapılmaması noktasında karar alındığı belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Vatan ve bayrak uğruna şehit olan Mehmetçiklerin ailelerinin ve yakınlarının acılarını millet olarak yürekten paylaşıyoruz. Karara uymayanlar hakkında, gerekli cezai yaptırımlar tereddütsüz bir şekilde uygulanacaktır. Allah şehitlerimize rahmet eylesin, milletimize bir daha bu tür acılar yaşatmasın. Birlik ve beraberliğimizi bozmak isteyen hainlere de Allah fırsat vermesin."

Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel Afyonkarahisar Belediyesi, Şehitlerin Anısına Canlı Müzik Etkinliklerini İptal Etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Afyonkarahisar Belediyesi, Şehitlerin Anısına Canlı Müzik Etkinliklerini İptal Etti - Son Dakika
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