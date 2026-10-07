Afyonkarahisar'da 140 sentetik hap ele geçirilen otomobilin sürücüsü tutuklandı

Afyonkarahisar'da 140 sentetik hap ele geçirilen otomobilin sürücüsü tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Afyonkarahisar kent merkezindeki uygulama noktasında durdurulan otomobilde 140 sentetik hap ile bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Afyonkarahisar'da otomobilinde uyuşturucu ele geçirilen sürücü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki uygulama noktasında durdurduğu otomobilde 140 sentetik hap ile bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.
Gözaltına alınan sürücü H.C.C. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Afyonkarahisar'da firari hükümlü yakalandı
Afyonkarahisar'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte hakkında arama kararı bulunanların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, 8 yıl 4 ay 7 gün hapis cezasıyla aranan S.Ö'yü kent merkezinde yakaladı.
Hükümlü, adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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