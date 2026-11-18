Afyonkarahisar'da bisiklet ve motosiklet hırsızlığı yapan şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte 5 bisiklet ve motosikletin çalınmasıyla ilgili çalışma yaptı.

Ekiplerin, 138 saatlik kamera kayıtlarını incelemesi sonucu şüphelinin M.C.D. olduğu belirlendi.

Şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emirdağ'da firari hükümlü yakalandı

Emirdağ ilçesinde kesinleşmiş 15 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında arama kararı bulunan hükümlülerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, kesinleşmiş 15 yıl hapis cezası ile 30 bin lira adli para cezası bulunan C.A'yı ilçe merkezinde yakaladı.

Hükümlü, savcılıktaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.