Afyonkarahisar'da 5 bisiklet ve motosiklet hırsızlığı şüphelisi gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Afyonkarahisar'da 5 bisiklet ve motosikletin çalınmasıyla ilgili 138 saatlik kamera kaydını inceleyen polis, şüpheliyi gözaltına aldı. Emirdağ ilçesinde ise kesinleşmiş 15 yıl hapis ve 30 bin lira adli para cezası bulunan hükümlü yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Afyonkarahisar'da bisiklet ve motosiklet hırsızlığı yapan şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte 5 bisiklet ve motosikletin çalınmasıyla ilgili çalışma yaptı.
Ekiplerin, 138 saatlik kamera kayıtlarını incelemesi sonucu şüphelinin M.C.D. olduğu belirlendi.
Şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Emirdağ'da firari hükümlü yakalandı
Emirdağ ilçesinde kesinleşmiş 15 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında arama kararı bulunan hükümlülerin yakalanması için çalışma başlattı.
Ekipler, kesinleşmiş 15 yıl hapis cezası ile 30 bin lira adli para cezası bulunan C.A'yı ilçe merkezinde yakaladı.
Hükümlü, savcılıktaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA
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