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Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde ağaç kesimi sırasında genç hayatını kaybetti - Son Dakika
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Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde ağaç kesimi sırasında genç hayatını kaybetti

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesine bağlı Yolkonak köyünde Hakan Aktuğ (22) testereyle kestiği ağacın altında kalarak hayatını kaybetti. Olayın ardından bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Sandıklı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Aktuğ, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Afyonkarahisar\'ın Sandıklı ilçesinde ağaç kesimi sırasında genç hayatını kaybetti
07.01.2024 - 16:53,  Güncelleme: 16:55
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Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde kestiği ağacın altında kalan genç hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Yolkonak köyünde Hakan Aktuğ (22) testereyle kestiği ağacın altında kaldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan Aktuğ, sağlık ekiplerince Sandıklı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Aktuğ, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA
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