Afyonkarahisar\'da Aranan 9 Kişiden 3\'ü Cezaevine Teslim Edildi

Afyonkarahisar'da çeşitli suçlardan arama kaydı olduğu için yakalanan 9 kişiden 3'ü cezaevine teslim edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte, araması bulunanların yakalanması için çalışma başlattı.
Polis ekipleri, belirlenen adreslere düzenlediği operasyonda, çeşitli suçlardan araması bulunan 9 kişiyi yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 kişi cezaevine teslim edildi, 6'sı serbest bırakıldı.
Otomobilde 7 tabanca ele geçirildi
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.
Ekipler, araçta 7 tabanca ele geçirdi.
Otomobildeki E.D. ile M.D. gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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