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Afyonkarahisar'da Aranan 9 Kişiden 3'ü Cezaevine Teslim Edildi - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da Aranan 9 Kişiden 3'ü Cezaevine Teslim Edildi

Afyonkarahisar\'da Aranan 9 Kişiden 3\'ü Cezaevine Teslim Edildi

Afyonkarahisar'da çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 9 kişi, polis ekipleri tarafından yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 3 kişi cezaevine teslim edilirken, 6 kişi serbest bırakıldı. Ayrıca, bir otomobilde yapılan aramada 7 tabanca ele geçirildi ve iki kişi gözaltına alındı.

03.02.2024 14:07
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Afyonkarahisar'da çeşitli suçlardan arama kaydı olduğu için yakalanan 9 kişiden 3'ü cezaevine teslim edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte, araması bulunanların yakalanması için çalışma başlattı.

Polis ekipleri, belirlenen adreslere düzenlediği operasyonda, çeşitli suçlardan araması bulunan 9 kişiyi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 kişi cezaevine teslim edildi, 6'sı serbest bırakıldı.

Otomobilde 7 tabanca ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Ekipler, araçta 7 tabanca ele geçirdi.

Otomobildeki E.D. ile M.D. gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da Aranan 9 Kişiden 3'ü Cezaevine Teslim Edildi - Son Dakika
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