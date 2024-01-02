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Afyonkarahisar'da bir binada çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da bir binada çıkan yangın söndürüldü

Afyonkarahisar'ın Sahipata Mahallesi'nde bulunan 3 katlı bir apartmanın zemin katındaki dairede bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Afyonkarahisar Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle yangın diğer dairelere sıçramadan söndürüldü, ancak bina hasar gördü.

Afyonkarahisar\'da bir binada çıkan yangın söndürüldü
02.01.2024 - 11:58,
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Afyonkarahisar'da bir binanın zemin katındaki dairede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Sahipata Mahallesi'nde 3 katlı bir apartmanın zemin katındaki dairede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Afyonkarahisar Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerin müdahalesiyle diğer dairelere sıçramadan söndürülen yangın, hasara yol açtı.

Kaynak: AA
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