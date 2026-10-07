Afyonkarahisar'da boya yaparken merdivenden düşen işçi kurtarılamadı

Afyonkarahisar'da boya yaparken merdivenden düşen işçi kurtarılamadıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Afyonkarahisar Erkmen beldesindeki villa inşaatında boya yaparken merdivenden düşen 28 yaşındaki işçi, kaldırıldığı Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. İşçi, Çobanlar ilçesinde defnedildi.
Afyonkarahisar'da bir inşaatta boya yaparken merdivenden düşen işçi, hayatını kaybetti.
Erkmen beldesindeki bir villa inşaatında çalışan Cemalettin Saykı (28) dün, merdiven üzerinde boya yaperken düştü.
Ağır yaralanan Saykı, ambulansla kaldırıldığı Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Saykı, Çobanlar ilçesinde defnedildi.
Kaynak: AA
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